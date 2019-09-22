خبراء ملكيون يكشفون أسرار رشاقة كيت ميدلتون وميغان ماركل

تثير رشاقة كلا من كيت ميدلتون وميغان ماركل دهشة العديد من محبي العائلة الملكية البريطانية، حيث كشف خبراء ملكيين عن أسباب هذه الرشاقة.

يعتقد البعض أن ميدلتون وماركل ليسا بحاجة إلى بذل جهود خاصة ليحصلوا على جسم رشيق، حيث يتناولون كل ما يحضره طهاة القصر ولا يهتمون بمحتوى السعرات الحرارية في الطعام. ومع ذلك، فهذا الفهم خاطئ تماما، كون كل من الدوقات تلتزم بنظام غذائي، بالإضافة إلى الممارسة اليومية للرياضة.

تتبع دوقة كامبريدج حمية عضوية، حيث تتناول بشكل أساسي الفواكه الطازجة والخضروات وعصائر الملفوف والسبانخ والكزبرة ومسحوق الشاي الأخضر.

والجدير بالذكر أنها تتبع أيضا حمية "دوكان" (وتعرف أيضا برجيم الأميرة)، والتي تتضمن اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والدهون الصحية.

بينما ميغان ماركل لم تتحدث أبدا عن حبها للطعام، وقد أفاد عاملون في القصر أن دوقة ساسكس عادة ما تحتوي وجبة الإفطار على دقيق الشوفان مع العسل وغبار الطلع. بالإضافة إلى ذلك ، هناك معلومات تفيد أن زوجة الأمير هاري تلتزم لمدة أسبوع بنظام غذائي نباتي خالٍ من الغلوتين (مركب بروتيني عبارة عن خليط من مادتي الغلوتنين والغليادين، وهي تشكل 80% من البروتين المحتوى في بذرة القمح)، ولكنها تتناول الحلوى أيضا. ومن الأطباق المفضلة لدوقة ساسكس خبز الموز مع رقائق الشوكولاته، وفق موقع "وان".

ليس هناك شك في أن كلا منهما يسمحون أحيانًا لأنفسهم بالابتعاد عن النظام الغذائي وتناول وجبات لذيذة في المناسبات الخاصة. لكنهم يراقبون بعناية الوجبات التي يتناولوها.