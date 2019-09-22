"الرضيع الشفاف" ينجو من الموت بعد قتال 5 أشهر (صورة)

نجا طفل ولد قبل الأوان من الموت، وخرج من المستشفى في عمر خمسة أشهر بعدما أصاب الأطباء بالحيرة بسبب بشرته.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، ولد الرضيع ببشرة شفافة، يمكن من خلالها رؤية عظامه ومعاينة تدفق الدم بمختلف أنحاء جسمه، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وقالت والدة الرضيع: "لا أصدق أن أرلو بقي على قيد الحياة، لقد قاتل. لذلك سميته أرلو، وهي تعني المحارب".

'See-through' baby born so prematurely mum watches blood pumping around his tiny body https://t.co/KXyAPPb6g7 pic.twitter.com/EkO2zFz5M0 — Daily Mirror (@DailyMirror) September 22, 2019

وأضافت "أرلو خرج إلى الوجود بعد 6 أشهر، الأمر الذي جعل الأطباء يحذرون من الاستعداد للأسوأ، لاعتقادهم أنه لن يعيش".

وأوضحت "ميرور" أن الطاقم الطبي كافح من أجل إبقاء الرضيع على قيد الحياة، وسط العديد من الصعوبات أبرزها خروج الحبل السري الذي يزود الجنين بالأكسجين من مكانه.

وبعد خمسة أشهر من ولادته، سمح الفريق الطبي لعائلة أرلو بإخراجه من المستشفى في حالة صحية جيدة.