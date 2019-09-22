حقيقة مساعدة الحرمان من الطعام على خسارة الوزن

يظن الكثيرون أن التوقف عن تناول الطعام يساعد على خسارة الوزن، وهي الممارسة التي يصفها الأطباء بأنها الأخطر فى حق الصحة.

وشرحت خبيرة التغذية، سارة شقير، مخاطر هذه العادة حيث تسبب خللا هرمونيا داخل الجسم، يؤدى إلى زيادة رغبة الشخص فى تناول كميات طعام أكثر من المعتاد وبطريقة عشوائية.

ويضطر وقتها الفرد للجوء لتناول مأكولات غير صحية كالوجبات السريعة والمعجنات والمقالي.

وقدمت شقير بعد النصائح للتفادي الوقوع في هذه المشكلة والحصول على وزن مثالي، وفقا لصحيفة "النهار".

النصيحة الأولى هي الاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالألياف، معتدل بالبروتين، وقليل الدهون والنشويات.

ثانيا، يجب اختيار الأنواع الصحية من المأكولات كالخبز الأسمر وتوست الشوفان والمعكرونة السمراء والبرغل والكينوا والمكسرات النيئة والأسماك المشوية والدجاج المطبوخ وغيرها من الأصناف المفيدة.

وأشارت شقير إلى أن الجسم قد يتعرض لحالة فقدان الوزن بصعوبة، بعد خسارة خمسة كيلوغرامات أو أكثر، لهذا يجب اللجوء لأنظمة غذائية طبية تتناسب مع كل حالة ومخصصة لكل جسم.