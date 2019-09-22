تحذير من دواء.. يعالج مرض خطير لكنه يشجع على الانتحار

حذرت السلطات البريطانية من دواء وصفته بالـ"خطير"، عقب ظهور آثار جانبية "مدمرة" له.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صدر التحذير بشأن دواء "مونتيلوكاست"، المخصص لعلاج الحالات المستعصية من مرضى الربو.

وأشار التحذير إلى أن الدواء يترك آثارا جانبية سلبية على أعصاب الإنسان، تتمثل في الهلوسة واستحضار الأفكار ذات الطابع الانتحاري.

Doctors warned to tell patients powerful asthma drug montelukast can cause suicidal thoughts or hallucinations https://t.co/nRbWzShKQI — Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2019

وجاءت من المرضى العديد من الشكاوى حيث تعرضوا لكوابيس شاهدوا فيها أمورا بشعة عقب تناول العقار، وعند الاستيقاظ تسيطر عليهم أفكار الانتحار.

وشددت السلطات على ضرورة اتخاذ الأطباء لقرار صرف الدواء للمرضى بعناية، مع الموازنة بين فوائده ومخاطر الاستمرار فيه.