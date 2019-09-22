تطبيق جديد للمحبين... الذكاء الصناعي يكشف حبك الحقيقي

يمكن اختبار مدى حب الطرف الآخر، بواسطة تطبيق إلكتروني، يمكن الاعتماد عليه، في الكشف عن حبك الحقيقي، خاصة إذا كنت تحتاج إلى مؤشرات تؤكد مشاعرك.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل"، مشيرة إلى أن التطبيق الجديد يعتمد على تحليل المحادثات الإلكترونية بين الطرفين عبر الإنترنت، ويرصد نتائج التحليل، الذي يشير إلى مدى حبك للطرف الآخر.

Is it love? Ask this AI: System reads text conversations to determine if the other person has a crush on you https://t.co/39M1MtrI5c — Daily Mail Online (@MailOnline) September 20, 2019

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة آلاف من المحادثات النصية وتحليلها، مشيرة إلى أنه يحدد، بعد ذلك، مدى التوافق بين الطرفين ويمنحهم علامات على ذلك أيضا، في شكل إحصائيات.

ويحمل التطبيق اسم "MeI" أيضا بعض النصائح عن المواعدة لمساعدتك في الوصول إلى الشريك المناسب، بحسب الصحيفة.

The kernel of a revolutionary concept - MIT is teaching machines to predict the future https://t.co/GiPlFH5p3z — Daniel Darling (@DanielDarling) June 27, 2016

وأشارت إلى أن التطبيق التجريبي تم طرحه في متجر "غوغل بلاي" العام الماضي، ليكون دليل المحبين في تحديد طريقة مثلى للتعامل مع شريكك في الحياة.