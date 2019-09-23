بالصور... "صراع العروش" يقتنص المزيد من جوائز "إيمي" في حفل مليء بالمفاجآت

أنهى مسلسل الدراما "صراع العروش" (Game of Thrones) مسيرته، برابع فوز بجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي، بينما كان المسلسل الكوميدي البريطاني "فليباج" أكبر مفاجآت حفل جوائز "إيمي" التلفزيونية الـ71، بفوزه بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، مساء أمس الأحد، في ليلة كرمت الوجوه الجديدة على حساب الوجوه القديمة.

وكان مسلسل "صراع العروش"، الذي أصبح بالفعل أكثر عمل نال جوائز إيمي في التاريخ بـ38 جائزة، الأوفر حظا رغم استياء محبيه من نهايته.

وخرج المسلسل بـ12 جائزة هذا العام، بينما نال المسلسل القصير "تشيرنوبل" 10 جوائز، وحصل (ذا مارفلوس مسز مايزل) على 8 جوائز، بينها جائزتا التمثيل المساعد في فئة الكوميديا لتوني شلهوب وأليكس بورستين.

وفي المجمل، حصلت شبكة (إتش بي أو) على 34 جائزة "إيمي"، تلتها شبكة "نتفليكس" بـ27 جائزة.

وقال ديفيد بينيوف أحد مبتكري مسلسل "صراع العروش": "كانت هذه السنوات العشر الأفضل في حياتنا... لا أستطيع أن أصدق أننا أنهيناه. لا أصدق أننا فعلناها.. قمنا بذلك معا وانتهى الأمر ولن نرى مثله أبدا".

وكان بيتر دينكلدج الممثل الوحيد من نجوم المسلسل التسعة المرشحين في فئات التمثيل، الذي فائز بالجائزة في فئة أفضل ممثل درامي مساعد لتجسيده شخصية "تيريون لانيستر".

© REUTERS / MONICA ALMEIDA بيتر دينكليدج الممثل الوحيد من مسلسل "صراع العروش" الذي يفوز بجائزة في حفل جوائز "إيمي" الـ71، 22 سبتمبر/أيلول 2019

وشهدت فئة أفضل مسلسل قصير منافسة شديدة، إذ نال مسلسل "تشيرنوبل" جائزة أفضل مسلسل قصير، بينما حصلت الممثلة ميشيل وليامز على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل القصير (فوسي/فيردون).

وحصل الوافد الجديد جاريل جيروم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسلسل القصير "عندما يروننا" (وين ذاي سي أس) من إنتاج شبكة نتفليكس.

ومن بين الوافدين الجدد الذين فازوا بجوائز الممثلة جوليا جارنر، التي فازت بجائزة أفضل ممثل مساعدة في مسلسل درامي عن دورها في (أوزارك) والممثل البريطاني بن وايشو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن أدائه في المسلسل القصير "فضيحة إنجليزية للغاية" (إيه فيري إنجليش سكاندال).

وأصبح بيلي بورتر، نجم مسلسل "بوز"، أول رجل أسود يجاهر بمثليته الجنسية ويفوز بجائزة أفضل ممثل درامي، بينما حصلت الوافدة الجديدة جودي كومر على جائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها كقاتلة مختلة في مسلسل "قتل إيف" (Killing If) من إنتاج "بي بي سي أمريكا".

© REUTERS / MONICA ALMEIDA بيلي بورتر يفوز بجائزة أفضل ممثل درامي في حفل جوائز "إيمي" التلفزيونية الـ71، 22 سبتمبر/أيلول 2019

وقال "بورتر" (50 عاما): "أنا سعيد للغاية لأني عشت لأرى هذا اليوم".

يشار إلى أن حفل جوائز "إيمي" هي التقدير الأعلى مقاما في مجال الدراما التلفزيونية.