ستة مفاتيح رئيسية تضمن لك السعادة

ونشر موقع "لايف هاكر" العلمي المتخصص تحليلا علميا، يضع أمام كل شخص 6 مفاتيح رئيسية تضمن له السعادة.
وجاءت تلك المفاتيح الستة للسعادة على النحو التالي:
1- علاقات حقيقية قوية:
- تناول وجبة واحدة على الأقل كل يوم مع آخرين (عائلة أو أصدقاء أو شريك حياة) مع إغلاق أي هواتف بحوزتكم.
- بادر بلقاء من تحب، لا تنتظر أن يبادر هو بذلك.
- نظم نشاطات مشتركة مع من ترغب في زيادة العلاقات معهم.
- ابق على تواصل دوري مع من تحبهم: تناولوا القهوة معا مرة في الشهر، اتصل به مرة كل أسبوع مثلا.
- ساعد من تحب على حل مشكلاتهم.
- كن أمينا وصادقا، حتى لو كنت في أحلك الظروف.
2- اختيار العمل:
- ضع قائمة بالأشياء التي تجعلك سعيدا.
Just because an approach to improving well-being works for one person doesn’t mean it will work for another. Find out how accepting and working with your personality can boost happiness levels: https://t.co/RMo2FyLGCE #nyc pic.twitter.com/EJmTx21Og9— Flourishing Center (@844flourish) April 10, 2019
- لا يكن قرارك بشأن العمل معتمدا فقط على المال.
- اختر العمل الذي يطور مهاراتك وينميها.
- اجعل مكانك في العمل حميميا، ضع صورك الشخصية، ومستلزماتك المفضلة.
- عش بالقرب من عملك، لتتجنب المؤرقات.
- اخلق أهداف على المدى الطويل.
- اختر الوظيفة التي تتناسب مع أخلاقياتك.
3- هواية سعيدة:
- ضع قائمة الأمنيات للهوايات التي تسعدك.
💚 THE SHOCKING TRUTH........— Nicky Anstey Hypnotherapist (@NickyAnstey) February 12, 2019
Hugs boost our happiness levels
Basically, a good hug is the fastest way for you to get oxytocin flowing in your body 👍🏻
It has to be a GOOD HUG! Which means, it has to last at least 20 seconds 😃
Try it today and let me know how you get on 🙏🏻 pic.twitter.com/jgV5iV9ku6
- اختر واحدة من الهوايات التي وضعتها في القائمة وحاول تنفيذها خلال العام.
- اغلق الساعة خلال تنفيذك تلك الهواية التي تشعرك بالسعادة.
- ادعو أصدقائك لمشاركتك تلك الهواية.
- لا تخشى التحدي في تلك الهواية.
4- اهتم بنفسك
- سر في الشمس لمنح جسمك "فيتامين د" ولتحارب الاكتئاب.
- اجعل الفواكه والخضروات أساسيين في وجباتك.
Boost your life through #exercise! When you exercise, your #energy levels increase, which causes serotonin to increase in the brain. This improves mental #clarity and actually invokes #happiness and #stressrelief. How about that for some #motivation to get your #fitness on today? pic.twitter.com/U5I3CrvKP1— BELLE THERAPY (@belletherapy) November 9, 2018
- جرب اليوغا، لها مفعول السحر في قتل الاكتئاب.
- جرب الجنس، ولو مرة في الأسبوع.
- نام على الأقل 8 ساعات في اليوم.
- سر أو إجري على الأقل ساعة في اليوم.
5- فلسفة الحياة:
- التأمل، سلاح قوي لمحاربة الإحباط.
- قبل أن تنام، اكتب ما كان إيجابيا في يومك.
- حدد أولوياتك وسر عليها، ولا تسر على أولويات الآخرين.
How To Boost Your Happiness Levels By 25% By Practicing Daily Gratitude https://t.co/m1EiVqoSxD pic.twitter.com/RfFm4BsBqG— The Orange Cowboy (@MonkMedium) October 28, 2017
- لا تزعج نفسك بالمنغصات الصغيرة، واهتم بالصورة الكبيرة والأهداف طويلة الأمد.
6- مساحة السعادة:
- اطرد الأشياء التي لا تحتاجها، مثل الملابس الفائضة عن الحاجة.
- اصنع شيئا بنفسك، حتى لو كانت لوحة أو مفرش صغير.
- لون غرفتك بلونك المفضل.
For #StressAwarenessMonth see how to keep your cortisol levels low and boost happiness! https://t.co/0xxU9fSfpG pic.twitter.com/0oYnlQclrj— Hum Nutrition (@HUMNutrition) April 14, 2016
- اهتم بالزهور والنباتات الخضراء، لها مفعول السحر في بث السعادة.
- غير ترتيب الأثاث كل فترة، لكسر الملل والاكتئاب.
- اخلق مساحات داخل منزلك، يكون محظورا فيها استخدام التكنولوجيا، مثل غرفة تناول الطعام مثلا أو غرفة النوم.
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