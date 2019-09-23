ستة مفاتيح رئيسية تضمن لك السعادة

يشعر الكثير من الناس أنهم يعيشون حياة بائسة، ليس لها من مفر ولا مخرج، لكنهم لا يدركون أنهم هم من يجعلوا حياتهم خالية من السعادة.

ونشر موقع "لايف هاكر" العلمي المتخصص تحليلا علميا، يضع أمام كل شخص 6 مفاتيح رئيسية تضمن له السعادة.

وجاءت تلك المفاتيح الستة للسعادة على النحو التالي:

1- علاقات حقيقية قوية:

- تناول وجبة واحدة على الأقل كل يوم مع آخرين (عائلة أو أصدقاء أو شريك حياة) مع إغلاق أي هواتف بحوزتكم.

- ركز على العلاقات الحقيقية بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

- بادر بلقاء من تحب، لا تنتظر أن يبادر هو بذلك.

- نظم نشاطات مشتركة مع من ترغب في زيادة العلاقات معهم.

- ابق على تواصل دوري مع من تحبهم: تناولوا القهوة معا مرة في الشهر، اتصل به مرة كل أسبوع مثلا.

- ساعد من تحب على حل مشكلاتهم.

- كن أمينا وصادقا، حتى لو كنت في أحلك الظروف.

2- اختيار العمل:

- ضع قائمة بالأشياء التي تجعلك سعيدا.

Just because an approach to improving well-being works for one person doesn’t mean it will work for another. Find out how accepting and working with your personality can boost happiness levels: https://t.co/RMo2FyLGCE #nyc pic.twitter.com/EJmTx21Og9 — Flourishing Center (@844flourish) April 10, 2019

​- لا يكن قرارك بشأن العمل معتمدا فقط على المال.

- اختر العمل الذي يطور مهاراتك وينميها.

- اجعل مكانك في العمل حميميا، ضع صورك الشخصية، ومستلزماتك المفضلة.

- عش بالقرب من عملك، لتتجنب المؤرقات.

- اخلق أهداف على المدى الطويل.

- اختر الوظيفة التي تتناسب مع أخلاقياتك.

3- هواية سعيدة:

- ضع قائمة الأمنيات للهوايات التي تسعدك.

💚 THE SHOCKING TRUTH........

Hugs boost our happiness levels

Basically, a good hug is the fastest way for you to get oxytocin flowing in your body 👍🏻

It has to be a GOOD HUG! Which means, it has to last at least 20 seconds 😃

Try it today and let me know how you get on 🙏🏻 pic.twitter.com/jgV5iV9ku6 — Nicky Anstey Hypnotherapist (@NickyAnstey) February 12, 2019

​- اختر واحدة من الهوايات التي وضعتها في القائمة وحاول تنفيذها خلال العام.

- اغلق الساعة خلال تنفيذك تلك الهواية التي تشعرك بالسعادة.

- ادعو أصدقائك لمشاركتك تلك الهواية.

- لا تخشى التحدي في تلك الهواية.

4- اهتم بنفسك

- سر في الشمس لمنح جسمك "فيتامين د" ولتحارب الاكتئاب.

- اجعل الفواكه والخضروات أساسيين في وجباتك.

Boost your life through #exercise! When you exercise, your #energy levels increase, which causes serotonin to increase in the brain. This improves mental #clarity and actually invokes #happiness and #stressrelief. How about that for some #motivation to get your #fitness on today? pic.twitter.com/U5I3CrvKP1 — BELLE THERAPY (@belletherapy) November 9, 2018

​- جرب اليوغا، لها مفعول السحر في قتل الاكتئاب.

- جرب الجنس، ولو مرة في الأسبوع.

- نام على الأقل 8 ساعات في اليوم.

- سر أو إجري على الأقل ساعة في اليوم.

5- فلسفة الحياة:

- التأمل، سلاح قوي لمحاربة الإحباط.

- قبل أن تنام، اكتب ما كان إيجابيا في يومك.

- حدد أولوياتك وسر عليها، ولا تسر على أولويات الآخرين.

How To Boost Your Happiness Levels By 25% By Practicing Daily Gratitude https://t.co/m1EiVqoSxD pic.twitter.com/RfFm4BsBqG — The Orange Cowboy (@MonkMedium) October 28, 2017

​- لا تزعج نفسك بالمنغصات الصغيرة، واهتم بالصورة الكبيرة والأهداف طويلة الأمد.

6- مساحة السعادة:

- اطرد الأشياء التي لا تحتاجها، مثل الملابس الفائضة عن الحاجة.

- اصنع شيئا بنفسك، حتى لو كانت لوحة أو مفرش صغير.

- لون غرفتك بلونك المفضل.

For #StressAwarenessMonth see how to keep your cortisol levels low and boost happiness! https://t.co/0xxU9fSfpG pic.twitter.com/0oYnlQclrj — Hum Nutrition (@HUMNutrition) April 14, 2016

​- اهتم بالزهور والنباتات الخضراء، لها مفعول السحر في بث السعادة.

- غير ترتيب الأثاث كل فترة، لكسر الملل والاكتئاب.

- اخلق مساحات داخل منزلك، يكون محظورا فيها استخدام التكنولوجيا، مثل غرفة تناول الطعام مثلا أو غرفة النوم.