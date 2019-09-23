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12:58 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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    نساء يتلقطن صور سيلفي ويشعرن بـ السعادة

    ستة مفاتيح رئيسية تضمن لك السعادة

    © AP Photo / Stuart Ramson
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    يشعر الكثير من الناس أنهم يعيشون حياة بائسة، ليس لها من مفر ولا مخرج، لكنهم لا يدركون أنهم هم من يجعلوا حياتهم خالية من السعادة.

    ونشر موقع "لايف هاكر" العلمي المتخصص تحليلا علميا، يضع أمام كل شخص 6 مفاتيح رئيسية تضمن له السعادة.

    وجاءت تلك المفاتيح الستة للسعادة على النحو التالي:

    1- علاقات حقيقية قوية:

    - تناول وجبة واحدة على الأقل كل يوم مع آخرين (عائلة أو أصدقاء أو شريك حياة) مع إغلاق أي هواتف بحوزتكم.

    سعادة
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    - ركز على العلاقات الحقيقية بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

    - بادر بلقاء من تحب، لا تنتظر أن يبادر هو بذلك.

    - نظم نشاطات مشتركة مع من ترغب في زيادة العلاقات معهم.

    - ابق على تواصل دوري مع من تحبهم: تناولوا القهوة معا مرة في الشهر، اتصل به مرة كل أسبوع مثلا.

    - ساعد من تحب على حل مشكلاتهم.

    - كن أمينا وصادقا، حتى لو كنت في أحلك الظروف.

    2- اختيار العمل:

    - ضع قائمة بالأشياء التي تجعلك سعيدا.

    ​- لا يكن قرارك بشأن العمل معتمدا فقط على المال.

    - اختر العمل الذي يطور مهاراتك وينميها.

    - اجعل مكانك في العمل حميميا، ضع صورك الشخصية، ومستلزماتك المفضلة.

    - عش بالقرب من عملك، لتتجنب المؤرقات.

    - اخلق أهداف على المدى الطويل.

    - اختر الوظيفة التي تتناسب مع أخلاقياتك.

    3- هواية سعيدة:

    - ضع قائمة الأمنيات للهوايات التي تسعدك.

    ​- اختر واحدة من الهوايات التي وضعتها في القائمة وحاول تنفيذها خلال العام.

    - اغلق الساعة خلال تنفيذك تلك الهواية التي تشعرك بالسعادة.

    - ادعو أصدقائك لمشاركتك تلك الهواية.

    - لا تخشى التحدي في تلك الهواية.

    4- اهتم بنفسك

    - سر في الشمس لمنح جسمك "فيتامين د" ولتحارب الاكتئاب.

    - اجعل الفواكه والخضروات أساسيين في وجباتك.

    ​- جرب اليوغا، لها مفعول السحر في قتل الاكتئاب.

    - جرب الجنس، ولو مرة في الأسبوع.

    - نام على الأقل 8 ساعات في اليوم.

    - سر أو إجري على الأقل ساعة في اليوم.

    5- فلسفة الحياة:

    - التأمل، سلاح قوي لمحاربة الإحباط.

    - قبل أن تنام، اكتب ما كان إيجابيا في يومك.

    - حدد أولوياتك وسر عليها، ولا تسر على أولويات الآخرين.

    ​- لا تزعج نفسك بالمنغصات الصغيرة، واهتم بالصورة الكبيرة والأهداف طويلة الأمد.

    6- مساحة السعادة:

    - اطرد الأشياء التي لا تحتاجها، مثل الملابس الفائضة عن الحاجة.

    - اصنع شيئا بنفسك، حتى لو كانت لوحة أو مفرش صغير.

    - لون غرفتك بلونك المفضل.

    ​- اهتم بالزهور والنباتات الخضراء، لها مفعول السحر في بث السعادة.

    - غير ترتيب الأثاث كل فترة، لكسر الملل والاكتئاب.

    - اخلق مساحات داخل منزلك، يكون محظورا فيها استخدام التكنولوجيا، مثل غرفة تناول الطعام مثلا أو غرفة النوم.

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    سعادة حقيقية, سعادة زوجية, سر السعادة, السعادة, سعادة
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