رسميا... "الفيل الأزرق 2" يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية

أصبح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، رسميا، صاحب أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

وأعلن بطل الفيلم، الممثل المصري، كريم عبد العزيز، عن الخبر بعدما بلغت إيراداته في شباك التذاكر 100 مليون جنيه مصري، اليوم الاثنين، وكتب معلقا: "ألف حمد وشكر رب العالمين.. شكرا للجمهور العظيم".

View this post on Instagram ألف حمد وشكر رب العالمين.. شكرا للجمهور العظيم.. A post shared by Karim Abdel Aziz (@karimabdelazizofficial) on Sep 22, 2019 at 2:49pm PDT

وكان كريم عبد العزيز أعلن في برنامج تلفزيوني مؤخرا، عن تقديم جزء ثالث من "الفيل الأزرق".

و"الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار، وهو من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

وبدأ عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" قبل موسم عيد الأضحى 2019، ويتناول في أحداثه مصير الطبيب النفسي "يحيى" بعد زواجه من حب حياته "لبنى"، ومحاولته علاج مريضة نفسية ممسوسة بالجن، ودور حبة الهلوسة "الفيل الأزرق" في شفائها.