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14:30 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الممثلة المصرية هنا الزاهد

    بالصور... أول تعليق للممثلة هنا الزاهد من داخل المستشفى

    © Photo/ Hannahelzahed
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    أدلت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، في أول تعليق لها، بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة، خلال قضائها شهر العسل.

    وشاركت "الزاهد" عبر خاصية "القصص المصورة" (الستوريز) على حسابها على "إنستغرام"، آية قرآنية هي "ربي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

    ستوري هنا الزاهد على إنستغرام
    Instagram/ hannahelzahed
    ستوري هنا الزاهد على "إنستغرام"

    كما وجهت هنا الزاهد في "ستوري" سابق، الشكر لمتابعيها وكل من حاول الاطمئنان عليها، إذ قالت لهم "شكرا لكل المكالمات والرسائل التي تلقيتها".

    ستوري هنا الزاهد عبر حسابها على إنستغرام بعد إصابتها بوعكة صحية
    © Photo / Instagram/ hannahelzahed
    "ستوري" هنا الزاهد عبر حسابها على "إنستغرام" بعد إصابتها بوعكة صحية

    ولم تتطرق هنا الزاهد إلى تفاصيل أزمتها الصحية في ردها على الجمهور ومعجبيها.

    ونقل موقع "مصراوي" تصريحات حصرية من الفنان طلعت زكريا، المقرب من أسرة هنا الزاهد، والذي كشف فيه سر تدهور الحالة الصحية لها والوضع الصحي الحالي للفنانة المصرية.

    وقال زكريا: "الحمد لله، خرجت هنا الزاهد حاليا من المستشفى، واطمأن الجميع عليها".

    وتابع: "عانت هنا الزاهد من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، ثم دخلت مرحلة شديدة من القيء، ما أصاب الجميع بالرعب".

    وأوضح: "الأطباء اكتشفوا أنها أصيبت بفيروس، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية".

    وتابع: "خضعت هنا إلى العلاج، وخرجت حاليا من المستشفى، بعدما تحسنت حالتها الصحية، واطمأن الفريق الطبي بالكامل أنها استعادت حالتها الصحية بالكامل".

    وكان الممثل المصري أحمد فهمي تحدّث عن تطورات الحالة الصحية لزوجته هنا الزاهد، عن طريق منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، كتب فيه: "شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي".

    وتابع: "الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة".

    وأضاف أحمد فهمي: "الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سنغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبو الخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير".

    ​وكان أحمد فهمي أعلن السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

    واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

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    🦋 My life in a picture 🦋

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    حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

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