بالفيديو... عاصي الحلاني يهدي السعودية "مملكة الحب"

أهدى المطرب اللبناني، عاصي الحلاني، أغنية للشعب السعودي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، والذي يوافق الاثنين 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وطرحت شركة روتانا للإنتاج الفني الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وأغنية "مملكة الحب" فكرة وإنتاج نبيل عيسى، وهي من كلمات مضر شغالة، وألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل أبو عبيد، وإخراج سمير عارف.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932.