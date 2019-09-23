تعرف على المخلوقات التي لا تموت أبدا

من المحتمل أن العديد من الأشخاص طرحوا على أنفسهم أسئلة غاية في الغرابة، من بينها، مثلا، هل توجد كائنات لا تموت (خالدة) على سطح الأرض.

هنا ستكون الإجابة على هذا السؤال، نعم، هناك بعض الكائنات والحيوانات لا تموت أبدا، إلا في حال وجود تأثير خارجي عليها (افتراس، كوارث طبيعية، إلخ).

ماذا يعني أن تكون خالدا؟

تعني هذا الحالة أن جسم الكائن لا يموت من تلقاء نفسه، أي لا تصيبه الشيخوخة وتتلف الأعضاء وتموت الخلايا، بل تكون في حالة تجدد مستمر.

ولكن في حال وجود أي مؤثرات خارجية من كائنات مفترسة أو تعرض الحيوان لبعض الحوادث الأخرى (فقدان أحد الأعضاء المهمة للحياة) فيمكن أن يموت.

ما هي الكائنات التي لا تموت؟

جراد البحر (الكركند)

الكثير من محبي الأطعمة البحرية، لا يعرفون أن جراد البحر هو (الكركند) من الكائنات التي لا تموت، حيث تحتوي قشريات هذا الكائن على أنزيم التيلوميراز، الذي يجدد باستمرار الحمض النووي ويمنع الكائن من الإصابة بالشيخوخة.

Hope you're enjoying your #LaborDay BBQ as much as this lobster is enjoying its anemone snack! Today's dive has wrapped up, but we'll be back tomorrow from ~8:30 am -4:30 pm EDT! In honor of our last dive in Canadian waters, check out this log https://t.co/ouX2ono6Xd #okeanos pic.twitter.com/4MnB3HZho6 — NOAA Ocean Explorer (@oceanexplorer) September 1, 2019

يستمر حيوان الكركند بالنمو، وفي أي مرحلة من مراحل عمره يشعر بالشباب، ولا يمكن تحديد عمره إلا حسب حجمه. وقد تم العثور على أكبر حيوان من هذا النوع ووصل وزنه إلى 20 كغ.

وفي حال لم يتم اصطياده من قبل البشر أو افتراسه من قبل الحيوانات البحرية الأخرى، فإن الكركند يواصل النمو ويعيش إلى الأبد.

قنفذ البحر

قنفذ البحر هو أيضا من المخلوقات البحرية التي تتمتع بحياة دائمة. وجد علماء الأحياء من جامعة أوريغون أن قنافذ البحر من البحر الأحمر لا تتقدم في العمر، بل تنمو فقط ويزداد حجمها.

Veritas is like wana (sea urchin). It won't hurt you unless you step on it. pic.twitter.com/gVyV8fJ6hG — MickIrishMuslim (@MickIrishMuslim) September 23, 2019

وتتميز القنافذ الأكبر سنا بأن قدرتها الجنسية تتحسن مع تقدم العمر، فكلما زاد عمرها كلما أنجبت ذرية أعلى جودة.

كما تتمتع قنافذ البحر بميزة رائعة أخرى وهي تجدد الأعضاء، فكلما تعرض أحد أعضائها أو فقد أجزاء من جسمها، ينمو آخر مكانه.

ويبلغ عمر العديد من قنافذ البحر الحية أكثر من 200 عام، وربما كانوا عاشوا لفترات أكثر بكثير لولا أنهم يعدون من الأطعمة المفضلة والشهية لدى الإنسان.

قناديل البحر من نوع "Turritopsis Nutricula"

يتميز هذا النوع من القناديل، عن القناديل البحرية الأخرى، أنه عندما يمارس الحب مع الشريك، فإنه بذلك يجدد حياته، وهذا يحدث باستمرا.

✨🐾😸Hello my Japanese friend Mako! 🍒🌈🌞

Thank you for your concern and kind words! May this day be joyful and successful for you.😺✌️🦋🐾🌾🌟

🌊immortal jellyfish Turritopsis nutricula💧💧💧 pic.twitter.com/szt26lZdBh — 𝐿𝓎𝓊𝒷𝑜𝓋(𝒜𝓇𝓉) 𝒦𝒽𝓇𝓊𝓈𝓉𝒶𝓁𝓎𝑜𝓋𝒶 (@LyubovArtCom) May 23, 2019

ويعتبر هذا النوع من القناديل خالدا، ولا يموت في الظروف الطبيعية، إلا من خلال حالات الافتراس التي يتعرض لها.

علاوة على ذلك، اتضح أن جميع خلايا هذه القناديل هي خلايا جذعية، وهي الخلايا المسؤولة عن تجدد الأعضاء.