"قلب خساية"... بشرى تحذف سخريتها من فستانها في "الجونة السينمائي"

لاقى فستان ارتدته الفنانة المصرية، بشرى، خلال فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي الثالث، سخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعكس مهاجمتها لمنتقديها، فقد تفاعلت بشرى معهم، بمشاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها، وهي ترتدي الفستان، وبجانبها صورة لخس.

وعلقت مدير العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، على الصورة قائلة: "م أنا قلبي قلب خساية. عادي سف على نفسك قبل ما يسفوا عليك. أحلى من الثقة بالنفس مفيش".

© Photo / Insyagram/ bushraofficial صورة بشرى التي حذفتها من حسابها على "إنستغرام"

لكن قامت بشرى بحذف تعليقها الساخر من فستانها، وحذفت الصورة من "إنستغرام".

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

​ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.