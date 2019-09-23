تطورات جديدة في حالة هنا الزاهد الصحية

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للممثلة المصرية، هنا الزاهد، التي تعالج في سنغافورة، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال قضائها شهر العسل.

قالت الممثلة المصرية، نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية في نقابة الممثلين المصريين، إنها تواصلت مع زوج هنا الزاهد، الممثل أحمد فهمي، الذي أكد لها أنها ستعود إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا لاستكمال علاجها في أحد المستشفيات، وأن الأطباء يجرون حاليا بعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب لها ذلك مشكلات صحية"، بحسب موقع "في الفن".

وتابعت "مازالت هنا الزاهد ممنوعة من الطعام حاليا بأمر الأطباء وتتلقى العلاج بالمحاليل الطبية، وفي حال سمحت حالتها الصحية بالسفر ستكون في القاهرة غدا الثلاثاء".

وكان أحمد فهمي قد أعلن السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.