"فيفو" تكشف عن هاتفها الجديد بإمكانيات "خارقة"... فيديو

تنتظر أسواق الهواتف المحمولة، منتج جديد، بمواصفات عالمية، بعدما كشفت شركة "فيفو" الصينية، عن هاتفها الذكي الجديد "Nex 3 5G"، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

ذكر موقع "ذي فيرج" الأمريكي، إن الهاتف الجديد به شاشة مضادة للماء، وكاميرا دقتها 64 ميجا بيكسل، إضافة إلى أنه يتميز بعدم وجود أية أزرار به نهائيا.

ويعتمد الهاتف الجديد على حساسات لمس للطاقة والصوت، ويمتلك شاشة منحنية من الجانبين، ويدعم شبكات الجيل الخامس، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.

وبحسب الموقع، فإن الشركة الصينية استعانت بشاشات "Plastic OLED" من سامسونغ، وتغطي نسبة 99.6 % من واجهة الهاتف، بينما يصل مستوى سطوعها إلى مستوى 800 شمعة مع التقليل من الضوء الأزرق الضار.

وأبعاد الشاشة هي 6.89 بوصات بدقة (2256×1080) بكسل، وذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع "UFS 3.0" بسعة 256 جيجابايت.

ويمتلك الهاتف معالج بيانات من نوع "كوالكوم سنابدراجون 855"، بقدرات فائقة، ويحمل ثلاث كاميرات، بدقة 64 و13 و13 ميجابكسل على التوالي، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما تصل سعة البطارية إلى 4500 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد 9" مع واجهة المستخدم "Funtouch OS 9.1" الخاصة بشركة "فيفو"، وسيتم طرحه في الأسواق في دول آسيا وجنوب شرق آسيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن السعر لم يتم الكشف عنه في الوقت الحالي.