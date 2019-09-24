دراسة: مضادات الأكسدة تقي من الإصابة بأمراض خطيرة

أثبتت دراسة أجراها فريق من العلماء في جامعة سري في بريطانيا أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات الخطيرة التي تقاوم المضادات الحيوية.

ووفقا للدراسة التي نشرت في صحيفة "ميديكال إكسبرس"، فقد وجد الباحثون أن مركب يبيغالوكاتشين غالاتي (EGCG) الموجود بنسب عالية في الشاي الأخضر يساعد على تنشيط عقار أزتريونام هو مضاد حيوي يستخدم في مقاومة عدوى البكتيريا في أجزاء مختلفة من الجسم.

وأظهرت الاختبارات المختبرية أن مزيج مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية أكثر فعالية من استخدام هذه المواد كل على حدة.

يذكر أن بكتيريا الزائفة الزنجارية Pseudomonas aeruginosa توجد في معظم البيئات الطبيعية تسبب العديد من الأمراض للإنسان والحيوان خاصة ذوي المناعة المنخفضة. عند دخول هذه البكتيريا للجروح، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة فإنها تسبب التهابات شديدة، تعفن الدم وتدمير الأنسجة. وإذا ما أصابت أجهزة الجسم الحيوية كالرئتين، المسالك البولية أو الكلى، قد تؤدي إلى الوفاة.