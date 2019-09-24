في دولة عربية... الحكم على عامل سرق حبتي مانجو

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عامل شهرين وغرامة 5000 درهم مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى الإبعاد، لسرقته حبتي مانجو قيمتهما ستة دراهم من صندوق فواكه يخص أحد المسافرين عبر مطار دبي.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء وجوده في مستودع شحن حقائب المسافرين عبر إحدى الطائرات التابعة لطيران الإمارات، شعر بالعطش وشاهد صندوقاً فبحث فيه، لكنه لم يجد ماء وشاهد كمية من فاكهة المانجو فأخذ حبتين وأكلهما ثم قام بتحميل الصندوق.

وأفاد مفتش بمحطة المسافرين بأنه رصد عملية السرقة عبر الكاميرات، وتم استدعاء المتهم وتفتيش منزله للتأكد من عدم قيامه بسرقة أشياء أخرى، لكن لم يعثر على شيء، وأكد أن هذه هي المرة الوحيدة التي يرتكب فيها هذا التصرف.