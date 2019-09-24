بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تمازح السعوديين بشأن حملها وتبكي على المسرح

عادت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، من جديد للأضواء بعد فترة من الغياب الطويل، والتي ظن خلالها جمهورها بأنها حامل من زوجها المطرب المصري حسام حبيب.

وظهرت شيرين خلال حفلها في المملكة العربية السعودية، احتفالا باليوم الوطني، وهي تمازح الجمهور نافية خبر حملها.

وقالت شيرين مداعبة الجمهور: "إني لست بحامل".

كما أكدت شيرين خلال الحفل أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها، وطلبت من زوجها حسام حبيب أن يصعد إلى المسرح ليشاركها كلمتها، قائلة: "أنا مش بعرف أتكلم اوي وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ومقولش رأيي مقولش أي حاجة أنا بحس بيها.. لكن إحنا في وضع دلوقت لازم نقول فيه كلمة حق وأنا نفسي حسام جوزي يساعدني فيها هو هنا وأنا أحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة وهو شخص مثقف وواعي".

من جانبه، هنأ حسام المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، مؤكدا أن السعودية هي البلد الثاني للمصريين، مضيفا: "وأحب أوجه كلمة لبلدنا مصر وجيشنا ورئيسنا ونقولهم احنا في ضهركم ومعاكوا"، لتقاطعه شيرين، قائلة: "اللي ملوش كبير بيشتريله كبير واحنا عندنا كبير ومحتاجنا دلوقت"، ولم تستكمل حديثها بسبب بكائها.