حقيقة إصابة الممثلة هنا الزاهد بفيروس خطير

أصدر الممثل المصري، أحمد فهمي، توضيحا، بشأن إصابة زوجته، الممثلة هنا الزاهد، بفيروس خطير، كان السبب في نقلها إلى المستشفى خلال قضائهما شهر العسل.

وهاجم "فهمي" مروجي الشائعات، عبر منشور له على موقع "فيسبوك"، وقال تعقيبا على الادعاءات الخاصة بتقديم موعد حفل زفافه نظرا لإصابة زوجته بفيروس: "شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من ده".

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل.. أنا مش بدي لصاحب الشائعة قيمة يا جماعة أنا بوريكم بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!.. إحنا متبهدلين في المستشفيات وده بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟".

على الجانب الآخر، نفت الممثلة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، ما تم تداوله حول خضوع هنا الزاهد لعملية جراحية، لافتة إلى أن "حالة هنا لا تحتاج إلى تدخلٍ جراحي، وتظل تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليها فقط"، بحسب موقع "مصراوي".

وأضافت: "الحمد لله هنا الزاهد حالتها الصحية مستقرة، وتستجيب للعلاج وفي تحسن".

وأوضحت نهال عنبر أنها من المقرر أن تعود إلى مصر في وقت قريب جدا، فور خروجها من المستشفى.

وكان أحمد فهمي قد أعلن، السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.