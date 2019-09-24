هيفاء وهبي تنضم إلى ممثلة مصرية في قائمة دولية "فوق العادة"

كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن انضمامها إلى قائمة أجمل النساء عالميا.

واحتلت هيفاء وهبي مكانا في قائمة النساء الجميلات عالميا، وهذه المرة في لائحة "أجمل نساء العالم عن كل بلد" التي نشرها موقع "UberFacts".

واختار الموقع أجمل امرأة من كل بلد، فاختار من مصر الممثلة أروى جودة، ومن البحرين عارضو الأزياء والممثلة، شيلا سبت، ومن إسرائيل الممثلة جال جادوت، أحدث من جسدت البطلة الخارقة "واندر وومان" على شاشة السينما.

© Photo / Instagram/ Haifa Wehbe هيفاء وهبي تنشر خبر انضمامها إلى قائمة "أجمل النساء في العالم"

ومن روسيا، انضمت كريستينا أسموس للقائمة، ومن الجزائر رشيدة براكني، ومن الصومال واريس ديري، ومن اليمن المطربة بلقيس فتحي.

Here Are the Most Beautiful Women In Each Country https://t.co/HKDonKlch9 — UberFacts (@UberFacts) September 21, 2019

وفازت النساء بأكبر عدد من الأصوات، بعد مرور 3 أيام من الاستفتاء، والتي شارك فيها ذكور يتراوح أعمارهم ما بين 16 و35 عاما.

شيلاء سبت بمكياج حنان النجاده، واحس ماعندي مانع اخذ قرض عشان تحطلي بعرسي! pic.twitter.com/S4CSoBseXX — لطيفة جدًا (@lati38) May 10, 2019

وأضاف الموقع أنه ارتكز في اختياره على النساء اللاتي يتمتعن بجمال فوق العادة.

ويأتي انضمام هيفاء وهبي إلى قائمة "أجمل نساء العالم" تزامنا مع بعثها رسالة تفاؤل إلى جمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشرت هيفاء وهبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام، وظهرت الفنانة فى الصورة بإطلالة مثيرة بـ"الهوت شورت".