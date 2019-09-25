بشرى سارة من وزارة المالية المصرية للتيسير على المواطنين

أعلنت وزارة المال المصرية، اليوم الأربعاء، طرح كميات إضافية من العملات المعدنية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية، أن مصلحتي "الخزانة" و"سك العملة" بوزارة المالية، أكدت أنه تم طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق وغيرها بالقاهرة والمحافظات.

ونقلت الصحيفة عن شريف حازم، مستشار وزير المال للشئون الهندسية، قوله: "إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة سك العملة بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ مليون جنيه سنويا في إطار خطة تتضمن إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه يتم توزيع "الفكة" بالمحافظات بالتعاون مع هيئة البريد والبنوك؛ بما يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتلافي أي اختناقات.

وأعلن حازم أن المصلحة تعمل حاليا على تصميم وتنفيذ مجموعة من العملات التذكارية التي تؤرخ للأحداث الهامة مثل ذكرى ١٠٠ عام على تأسيس بنك مصر وكذلك ذكرى تأسيس المحكمة الدستورية العليا وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتاريخ المناسبات والأحداث.