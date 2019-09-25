من أهم الثمار... 5 فوائد مبهرة للبلح الأسود

البلح واحد من أهم الثمار التي تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة للصحة العامة، خصوصا البلح الأسود لاحتوائه على عناصر غذائية هامة، منها الحديد والكالسيوم والكبريت والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور.

كما يحتوي البلح على حمض الفوليك والحديد والسكريات والبروتينات والفيتامينات، والألياف الطبيعية التي تساهم في زيادة صحة العقل والجسم والروح، وتجلعه من الثمار ذات الفوائد المبهرة، بحسب ما نشره موقع "ستايل كريز" المختص بالصحة.

وذكر تقرير الموقع أن التمور السوداء لها الكثير من الفوائد منها:

1- تساعد على الهضم:

تحتوي هذه الفاكهة على الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وهذه الألياف غير القابلة للذوبان في التمر الأسود هي التي تساعد على تسهيل عملية الهضم عن طريق زيادة معدل الطعام الذي يمر عبر الجهاز الهضمي.

2- زيادة الطاقة:

وفقا للمجلس الأوروبي لمعلومات الأغذية، فإن التمور السوداء غنية بالكربوهيدرات المركبة والسكريات الطبيعية مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز، وبسبب هذه المكونات يعتبر البلح مصدر للطاقة الفورية وطويلة الأمد.

3- تغذية الجسم:

تحتوي التمور وخاصة السوداء منها على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعد مهمة للعديد من وظائف الجسم، إلى جانب إنتاج خلايا الدم الحمراء، إذ تحتوي على فيتامينات "أ وب1 وب2 وب3 وب5"، ومعادن مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت.

4- صحة القلب:

عندما تتحدث عن اللياقة البدنية الشاملة، يلعب قلبك دورًا مهمًا للغاية، وهنا يأتي دور التمور بغض النظر عن حجمها وشكلها ولونها، إذ تحتوي على كميات منخفضة من الصوديوم وكميات عالية من البوتاسيوم، تساعدك هذه المكونات في الحفاظ على نظام عصبي صحي وتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

5- بشرة صحية:

يعتبر الجلد الجيد هو مؤشر على نمط الحياة الجيد والجهاز الهضمي الصحي، والبلح هو بديل فعال عن الكريمات والأقنعة والمراهم ذات الأساس الكيميائي.