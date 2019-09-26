تحرك سعودي عقب انتشار فيديو "أثار الاستياء" داخل مستشفى

أوضحت مديرية الشؤون الصحية في جدة أن مقطع الفيديو المتداول، تحت عنوان "آه يا حبيبي"، لم يتم تصويره داخل مستشفى حكومي، كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، أشارت المديرية إلى أن الفيديو تم تصويره داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا علاقة له بالمستشفى نهائيا.

وقالت صحة جدة في بيان لها: "إيمانا منا بأهمية التواصل، وتوضيحا لعموم المواطنين، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي يقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع المستشفى".

وأضافت المديرية أن الشركة المشار إليها خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطعا يغني فيه شخص أغنية "آه يا حبيبي" داخل مستشفى في جدة، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء، على حد وصف الصحيفة.