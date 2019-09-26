بالفيديو... أول مكالمة لرائد الفضاء الإماراتي من المحطة الدولية

نشرت وكالة أنباء الإمارات مقطع فيديو للمكالمة الأولى من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، فور وصوله إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال المنصوري: "كنت أتمنى أن يرى الجميع المنظر الذي أشاهده، ومدى روعة النظر لكوكب الأرض من هذا الارتفاع. تحياتي للإمارات والوطن العربي بأكمله".

واحتفت محطة الفضاء الدولية بوصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إليها ضمن فريق علمي يضم رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشكا ورائدة الفضاء الأمريكية جاسيكا مير.

وقالت محطة الفضاء الدولية في تقرير إحصائي، إنه مع وصول هذا الفريق إلى المحطة يصل عدد الزوار إلى 239 زائرا من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لمحطة الفضاء الدولية أضحت الإمارات العربية المتحدة رسميا أول دولة عربية ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد زوار المحطة بإجمالي 151 رائد فضاء تليها روسيا بـ 47 رائد فضاء.

أول مكالمة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من #محطة_الفضاء_الدولية#وام pic.twitter.com/mV0CoaPWFb — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 26, 2019

وتعرف محطة الفضاء الدولية اختصارا بـ / ISS / وهي محطة تم بناؤها سنة 1998 بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

وتعتبر المحطة مختبرا للأبحاث والتجارب في الفضاء وتستخدم لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء في المستقبل، كما تعمل على تحسين نوعية الحياة على الأرض عن طريق زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التي أجريت خارج الأرض.

وتدور المحطة على ارتفاع 390 كيلومترا من سطح كوكب الأرض وأطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير / Mir / بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية بمثابة قمر اصطناعي كبير الحجم على ارتفاع 408 كيلومترات من الأرض صالح لحياة البشر فيه، وجرت فيها مئات التجارب العلمية والتقنية والأبحاث التي مكنت العلماء ورواد الفضاء من التوصل إلى اكتشافات مذهلة لم يكن الوصول إليها ممكنا على سطح الأرض.