سر حقيبة وزنها 10 كلغ اصطحبها الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء

يحمل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، حقيبة يبلغ وزنها عشر كيلوغرامات، في رحلته كأول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، يحمل المنصوري في الحقيبة نسخة من القرآن الكريم مع صورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبعض الصور العائلية والهدايا التذكارية، و30 بذرة لشجرة الغاف.

من المقرر أن يقضي رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في رحلته 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويجري هزاع المنصوري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء.

وستتم مقارنة التجارب التي أجريت على سطح الأرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميكيات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر.

وتم إعداد وجبات طعام خاصة للمنصوري، تتضمن أكلات إماراتية تقليدية مثل المضروبة والبلاليط والصالونة، وتم إعدادها على هيئة معلبات ومعجون في أنابيب بمواصفات وطرق خاصة تتناسب مع ظروف الحياة في المركبة الفضائية.