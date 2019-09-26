تمساح يقتل شقيقين... وأفراس النهر تحول دون إنقاذهما

قتل تمساح في كينيا تلميذين شقيقين يدرسان في المرحلة الابتدائية، خلال قيامهما برعي قطيع من الماشية.

ووفقا لصحيفة "The Standard" الكينية، هاجم التمساح الشقيقين عندما كانا يرعيان قطيع الماشية بالقرب من ضفة النهر.

وبسبب تواجد مجموعة من حيوانات فرس النهر العدوانية، لم يتمكن السكان من إنقاذ الشقيقين.

Enraged hippos hinder the search of two boys killed by a crocodile in Kenya https://t.co/8WHSUFutUz pic.twitter.com/UklLqEDVh8 — MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) September 25, 2019

وتم العثور على بقايا الطفلين في اليوم التالي على بعد كيلومترين من مكان الحادث.

وتنتشر في كينيا تماسيح النيل التي يصل طولها إلى خمسة أمتار، والتي دائما ما تهاجم البشر.