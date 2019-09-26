فيديو... هكذا تعامل فريد شوقي مع لص حاول سرقته بالإكراه

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن موقف والدها، أسطورة السينما المصرية الراحل فريد شوقي، من محاولة لسرقته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان "وحش الشاشة" كما يلقب، يقضي إجازته مع أسرته في أمريكا عندما حاول أحد اللصوص سرقته.

فريد شوقي باغت اللص بضربة من قبضة يده أعلى رأسه، ليسقط على الأرض وسط ذهول بناته، وفقا لرانيا التي حلت ضيفة على برنامج تلفزيوني بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد والدها.

تابعت رانيا أنها في مرة تعرضت للمعاكسة هي وأختها من بعض الشباب، وبرغم إمساك الشرطة بهم، إلا أن فريد شوقي كان حريصا على تلقين هؤلاء الشباب محاضرة أخلاقية.

وسردت رانيا قصة تعرض منزلهم للسرقة، ليذهب والدها إلى قسم الشرطة ويتحدث مع اللصوص حول دوافعهم للجريمة، وما هي الظروف التي جعلتهم يقدمون عليها.