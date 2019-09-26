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21:58 26 سبتمبر/ أيلول 2019
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    المطربة اللبنانية إليسا

    الجمهور يتولى الرد... توابع الصدام بين إليسا وتركي آل الشيخ

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    منوعات
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    تلقت المطربة اللبنانية إليسا، دعما، من جانب عدد من معجبيها وأصدقائها، بعد الصدام الذي وقع بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

    أكد المذيع المصري، وائل منصور، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه يحب إليسا لأن "لديها موقف ولا تخاف وملهمة ولا تتاجر بأي شيء غير فنها".

    كما غرد المطرب اللبناني، زين العمر لإليسا "شرفك هو شرفي وإنتي كرامتك هي كرامتي".

    من جانبها، شكرت إليسا زين العمر على كلامه عنها، وقالت له "فيك خير يا زين ما شفته عند ولا أحد للأسف. الله يحميك"

    وغردت متابعة لإليسا، "تذكري دائما أنك محبوبة من جانب الملايين من كافة أنحاء العالم".

    فيما كتبت الممثلة السورية، شكران مرتجي "بصوتك وأغانيكي لفيتي العالم وفتي على كل القلوب رفيقة كل تفاصيلنا"، لترد إليسا عليها بأنها تحبها كثيرا.

    أما الإعلامية اللبنانية، نوال بري، فغردت لإليسا دعما لها، "نحن نحبك.. فأنت أيقونة من بلادنا.. دعيهم يتحدثون واستمري في تألقك ومنحهم دروسا في الكرامة".

    كما دشن معجبو إليسا هاشتاغ "#إليسا_خط_أحمر"، للدفاع عن نجمتهم المفضلة".

    وقامت إليسا في المقابل بعمل إعادة نشر (رتويت) لكل التغريدات السابقة، تأكيدا على إعجابها بدعم جمهورها وأصدقائها لها.

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    enjoying life #turkey

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    وفي أول ظهور لها بعد صدامها مع تركي آل الشيخ، شاركت إليسا صورة لها من تركيا، وهي تقود دراجة، وأشارت إلى أنها "تستمتع بحياتها".

    ودخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أمس الأربعاء في سجال وجدال مع الفنانة إليسا، وصلا إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها، بحسب وصف وسائل إعلام عربية.

    بدأت القصة، عندما كتب أحد متابعي تركي آل الشيخ تغريدة، طالبه فيها باستدعاء إليسا إلى حفلات موسيقية في السعودية، وأرفق التغريدة بحسابات تركي آل الشيخ وإليسا.

    المطربة اللبنانية إليسا
    © AFP 2019 / STEPHANE DANNA
    صدام بين تركي آل الشيخ وإليسا يشعل تويتر: عندما نطلبك تكونين جاهزة
    وقال المتابع، "أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

    وردت إليسا على التغريدة، بقولها "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبا".

    وتابعت "ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه".

    وأتى رد تركي آل الشيخ سريعا، بقوله: "لهذا لم تستحق أن تدعي".

    ثم ردت المطربة اللبنانية إليسا على تعليق تركي آل الشيخ الصادم، بقولها: "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي".

    ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ردا صارما، قال فيه "ما ننتظر محبتك... محبتك اجعليها لنفسك، ولا شكر على واجب".

    ونشرت بعدها إليسا، تغريدة منفصلة، قالت "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها، والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

    ورد تركي آل الشيخ على تغريدة إليسا، بقوله: "نعم هكذا بكل وضوح، في الوقت الذي تراه المملكة ونراه مناسبا، عندما نطلبك تكونين جاهزة".

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    العيد الوطني السعودي, أخبار منوعات, منوعات, مشاهير, السعودية, لبنان, تركي آل الشيخ, إليسا
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