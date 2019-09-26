الجمهور يتولى الرد... توابع الصدام بين إليسا وتركي آل الشيخ

تلقت المطربة اللبنانية إليسا، دعما، من جانب عدد من معجبيها وأصدقائها، بعد الصدام الذي وقع بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

أكد المذيع المصري، وائل منصور، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه يحب إليسا لأن "لديها موقف ولا تخاف وملهمة ولا تتاجر بأي شيء غير فنها".

٣ بحبهم في الوسط

١- إليسا لان عندها موقف و مابتخافش، ملهمه و مش بتاجر باي حاجه غير فنها

٢- أصاله لانها قريبه و لبقه و علي قد ما بتقول مبعرفش أتكلم بس كل كلامها دُرر

٣- نانسي عجرم لانها ام كيوت كده، اه انا نجمه بس عيلتي فوق كل حاجه — Wael Mansour (@WaelMansour) September 25, 2019

كما غرد المطرب اللبناني، زين العمر لإليسا "شرفك هو شرفي وإنتي كرامتك هي كرامتي".

من جانبها، شكرت إليسا زين العمر على كلامه عنها، وقالت له "فيك خير يا زين ما شفته عند ولا أحد للأسف. الله يحميك"

فيك خير يا زين ما شفتو عند والا حدا لا اسف الله يحميك https://t.co/KVtfNluPVT — Elissa (@elissakh) September 26, 2019

وغردت متابعة لإليسا، "تذكري دائما أنك محبوبة من جانب الملايين من كافة أنحاء العالم".

فيما كتبت الممثلة السورية، شكران مرتجي "بصوتك وأغانيكي لفيتي العالم وفتي على كل القلوب رفيقة كل تفاصيلنا"، لترد إليسا عليها بأنها تحبها كثيرا.

أما الإعلامية اللبنانية، نوال بري، فغردت لإليسا دعما لها، "نحن نحبك.. فأنت أيقونة من بلادنا.. دعيهم يتحدثون واستمري في تألقك ومنحهم دروسا في الكرامة".

@elissakh we love u..icon from our country..let them talk and u keep on shining and teaching others lessons in dignity💖💖 — nawal berry (@berrynawal) September 26, 2019

كما دشن معجبو إليسا هاشتاغ "#إليسا_خط_أحمر"، للدفاع عن نجمتهم المفضلة".

فليشهدالتاريخ #اليسا انك فنانة مختلفة وعزيزة نفس وصاحبة كرامة تشبهين العظماء طيبة وسيّدة حياتك وكلمتك وسيدة نفسك وأصبحت مرجع لكثير من النساء انتي فنانة متميزة وقوية بشخصيتك حدك ومعاكي لاخر العمر ♥️ #اليسا_خط_أحمر pic.twitter.com/nqqJBGLF1l — Didi Elissaian (@DidiElissaian) September 25, 2019

وقامت إليسا في المقابل بعمل إعادة نشر (رتويت) لكل التغريدات السابقة، تأكيدا على إعجابها بدعم جمهورها وأصدقائها لها.

View this post on Instagram enjoying life #turkey A post shared by Elissa (@elissazkh) on Sep 26, 2019 at 10:54am PDT

وفي أول ظهور لها بعد صدامها مع تركي آل الشيخ، شاركت إليسا صورة لها من تركيا، وهي تقود دراجة، وأشارت إلى أنها "تستمتع بحياتها".

ودخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أمس الأربعاء في سجال وجدال مع الفنانة إليسا، وصلا إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها، بحسب وصف وسائل إعلام عربية.

بدأت القصة، عندما كتب أحد متابعي تركي آل الشيخ تغريدة، طالبه فيها باستدعاء إليسا إلى حفلات موسيقية في السعودية، وأرفق التغريدة بحسابات تركي آل الشيخ وإليسا.

وقال المتابع، "أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وردت إليسا على التغريدة، بقولها "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبا".

وتابعت "ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه".

وأتى رد تركي آل الشيخ سريعا، بقوله: "لهذا لم تستحق أن تدعي".

ثم ردت المطربة اللبنانية إليسا على تعليق تركي آل الشيخ الصادم، بقولها: "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي".

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ردا صارما، قال فيه "ما ننتظر محبتك... محبتك اجعليها لنفسك، ولا شكر على واجب".

ونشرت بعدها إليسا، تغريدة منفصلة، قالت "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها، والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدة إليسا، بقوله: "نعم هكذا بكل وضوح، في الوقت الذي تراه المملكة ونراه مناسبا، عندما نطلبك تكونين جاهزة".