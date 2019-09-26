"سنشعل العالم"... جينيفر لوبيز وشاكيرا على المسرح لأول مرة

أعلنت شبكة "فوكس الرياضية" الأمريكية، أن جينيفر لوبيز وشاكيرا ستشاركان في حفل مابين شوطي مباراة "السوبر بول" الأمريكية.
Two 👑 👑— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 26, 2019
First time together on stage…on the world’s biggest stage. Welcome @JLo and @Shakira to the #PepsiHalftime show at #SBLIV on FOX! @RocNation @NFL pic.twitter.com/BBrTo4Pag7
وغردت الشركة عبر حسابها على موقع "تويتر": "لأول مرة معا على المسرح... على المسرح الأكبر في العالم، مرحبا بجينيفر لوبيز وشاكيرا".
وسيقام حفل "السوبر بول" في 2 فبراير 2020.
This is happening. 02.02.20 pic.twitter.com/SwHUhH3Lfe— Jennifer Lopez (@JLo) September 26, 2019
Get ready 🌎 02.02.20 pic.twitter.com/nCqtPIcc7w— Shakira (@shakira) September 26, 2019
وقالت جينيفر لوبيز (50 عاما) تعقيبا على لقائها مع شاكيرا لأول مرة خلال الحفل، بأنهما "سيشعلا العالم بأدائهما".
بينما غردت المطربة الكولومية من أصول لبنانية، شاكيرا البالغة من العمر 42 عاما "لا يمكن أن يكون هناك حدثا أضخم من هذا! متحمسة جدا للمشاركة بالحفل".
كما تعتبر البطولة بمثابة عطلة بالنسبة لكثير من الأميركيين، ما يجعلها ثاني أكبر مناسبة لاستهلاك الكحول والمأكولات السريعة في الولايات المتحدة بعد عيد الشكر، أي بشكل يتجاوز الاستهلاك الحاصل في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
وتعد "السوبر بول" الحدث الأكثر مشاهدة عبر التلفزيون الأميركي، والأكثر تكلفة لشركات الإعلانات، التي تدفع ملايين الدولارات لحجز فقرات إعلانات قصيرة، إذ لا تقل تكلفة إعلان مدته 30 ثانية فقط عن 5 ملايين دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)