"سنشعل العالم"... جينيفر لوبيز وشاكيرا على المسرح لأول مرة

تجتمع النجمتان العالميتان، جينيفر لوبيز وشاكيرا، على خشبة المسرح لأول مرة، خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

أعلنت شبكة "فوكس الرياضية" الأمريكية، أن جينيفر لوبيز وشاكيرا ستشاركان في حفل مابين شوطي مباراة "السوبر بول" الأمريكية.

وغردت الشركة عبر حسابها على موقع "تويتر": "لأول مرة معا على المسرح... على المسرح الأكبر في العالم، مرحبا بجينيفر لوبيز وشاكيرا".

وسيقام حفل "السوبر بول" في 2 فبراير 2020.

​وقالت جينيفر لوبيز (50 عاما) تعقيبا على لقائها مع شاكيرا لأول مرة خلال الحفل، بأنهما "سيشعلا العالم بأدائهما".

بينما غردت المطربة الكولومية من أصول لبنانية، شاكيرا البالغة من العمر 42 عاما "لا يمكن أن يكون هناك حدثا أضخم من هذا! متحمسة جدا للمشاركة بالحفل".

يشار إلى أن "سوبر بول" هي المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، والتي تشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدر أرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة، بل ويتعداها إلى مناطق أمريكية أخرى.

كما تعتبر البطولة بمثابة عطلة بالنسبة لكثير من الأميركيين، ما يجعلها ثاني أكبر مناسبة لاستهلاك الكحول والمأكولات السريعة في الولايات المتحدة بعد عيد الشكر، أي بشكل يتجاوز الاستهلاك الحاصل في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وتعد "السوبر بول" الحدث الأكثر مشاهدة عبر التلفزيون الأميركي، والأكثر تكلفة لشركات الإعلانات، التي تدفع ملايين الدولارات لحجز فقرات إعلانات قصيرة، إذ لا تقل تكلفة إعلان مدته 30 ثانية فقط عن 5 ملايين دولار.