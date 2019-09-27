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11:38 27 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الشوكولاتة

    نبأ غير سار لعشاق الشوكولاتة

    © AFP 2019 /
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    في نبأ غير سار لعشاق الشوكولاتة، كشف باحثون أن تناول الشوكولاتة الداكنة لن يؤدي لتحسن البصر، وذلك على عكس ما توصل إليه تقرير سابق.

    وكان التقرير السابق يشير إلى أن عناصر معينة في البصر تحسنت في غضون ساعتين من تناول الشوكولاتة. لكن الدراسة الجديدة لا تكشف عن أي تغيرات في الرؤية أو تدفق الدم إلى العين بعد تناول نحو 200 غرام من الشوكولاتة الداكنة.

    موسم حصاد الفراولة في كراسنودارسكي كراي، روسيا
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
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    وأجريت الدراستان على مجموعة صغيرة من المتطوعين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    ونقلت الوكالة عن الدكتور جيكوب شيدليتس، من جامعة لودفيغ-ماكسيمليانز في ميونيخ، والذي قاد فريق البحث إنه في ظل التوصل لنتيجتين متضاربتين بعد إجراء تجربة صغيرة النطاق، "فإن هناك حاجة لمزيد من البحث".

    وكتب في التقرير المنشور في دورية الجمعية الطبية الأمريكية لطب العيون "نظرا لأن هذه الدراسة الصغيرة لا تستبعد احتمال وجود فوائد فهناك حاجة لمزيد من الدراسات على نطاق أكبر لإثبات أو نفي الفوائد في الأمد الطويل بصورة مؤكدة".

    وسبب الاعتقاد أن الشوكولاتة الداكنة قد تحسن الرؤية هو أنها غنية بمركبات الفلافونيد وهي من مضادات الأكسدة. وكشفت الدراسات أن تناول المواد الغنية بمضادات الأكسدة قد يقلل احتمالات التعرض لمشاكل البصر المتعلقة بالسن التي يطلق عليها ضمور العضلات. وأشار الباحثون إلى أن مركبات الفلافونيد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تساهم أيضا في توسيع الشرايين على ما يبدو.

    وللتأكد من ذلك أجرى شيدليتس وزملاؤه دراسة على 22 متطوعا من الأصحاء أعمارهم بين 20 و62 عاما لا يعانون من أي مشكلات في البصر.

    وتم الاختيار من بينهم على نحو عشوائي لتناول نحو 20 غراما من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 400 مليغرام من الفلافانول وهو من مشتقات الفلافونيد أو 7.5 غرام من الشوكولاتة بالحليب بها نحو خمسة مليغرامات من الفلافانول.

    وفحص الأطباء عيون المتطوعين قبل تناول الشوكولاتة وبعدها بساعتين وكان فريق البحث يركز على مؤشرات على أن الشوكولاتة تسببت في توسيع الشرايين في شبكية العين مما يعني تحسن تدفق الدم إلى العين.

    كما خضع المتطوعون لاختبارات بصرية بسيطة مثلما حدث في الدراسة السابقة.

    وعند تحليل البيانات لم يتبين وجود اختلافات جوهرية في فحوصات شبكية العين أو اختبارات البصر بعد تناول المتطوعين شوكولاتة داكنة أو شوكولاتة بالحليب.

    لكن الدكتور غاريث ليما، جراح العيون في مستشفى ماونت سيناي للعيون والأذن في نيويورك، قال إنه على الرغم من أن الدراسة لا تظهر وجود أي فائدة لاستهلاك قطعة واحدة من الشوكولاتة فإنها "لا تعني أن تناولها على الأمد الطويل غير مفيد".

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    الكلمات الدلالية:
    الشوكولاتة الداكنة, الشوكولاتة
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