بعد الصدام مع تركي آل الشيخ... إليسا تعلق على صورة جديدة لها: أستمتع بالحياة

نشرت الفنانة اللبنانية، إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وذلك بعد ساعات من الصدام الذي وقع بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وأطلت إليسا في الصورة بملابس رياضية، وبدا عليها أنها تستمتع بوقتها من على ظهر دراجة في أحد الشوارع.

وحازت الصورة على إعجاب عدد من جمهورها ومتابعيها، وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "أستمتع بالحياة".

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، دخل أمس الأربعاء، في سجال وجدال مع الفنانة إليسا، وصلا إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها، بحسب وصف وسائل إعلام عربية.

بدأت القصة، عندما كتب أحد متابعي تركي آل الشيخ تغريدة، طالبه فيها باستدعاء إليسا إلى حفلات موسيقية في السعودية، وأرفق التغريدة بحسابات تركي آل الشيخ وإليسا.

وقال المتابع: "أميرة الإحساس تكفى معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا... والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وردت إليسا على التغريدة، بقولها: "عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبا".

وتابعت: "ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه".

وأتى رد تركي آل الشيخ سريعا، بقوله: "لهذا لم تستحق أن تدعى".

ثم ردت المطربة اللبنانية إليسا على تعليق تركي آل الشيخ الصادم، بقولها: "أشكرك معالي المستشار... ليست مشكلتي إذا ما تم فهم كلامي بطريقة مغايرة... لكن لا يوجد شيء يمكنه أن يغير من محبتي للشعب السعودي".

ورد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ردا صارما، قال فيه: "ما ننتظر محبتك... محبتك اجعليها لنفسك، ولا شكر على واجب".