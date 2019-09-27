تعرف على المكان الأكثر أمانا لطفلك في السيارة

كشفت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية، عن المكان الأكثر أمانا للطفل في السيارة.

وقالت المؤسسة الألمانية إن المكان يتوقف على عدة أمور مثل عمر ووزن الطفل، بحسب ما نشره موقع "سيغنال إس سي في".

وأشارت المؤسسة إلى أنه بوجه عام يعد المقعد الخلفي وراء الراكب الأمامي المكان الأكثر أمانا على الإطلاق.

وتابعت أن الجانب الأيمن يتميز أيضا بابتعاد بالطفل عن حركة المرور، وتأمين أفضل لدخول أو خروج الطفل من جانب السيارة البعيد عن حركة المرور، فضلا عن التأمين الصحيح لمقعد الطفل عن طريق مواضع تثبيت نظام Isofix، والتي تتيح تركيب مقعد الطفل بشكل صحيح.

وأوضحت "ديكرا" أنه يجب أن يجلس الطفل في المقعد المناسب لعمره وطوله مع تأمينه بشكل صحيح، وهذا ينطبق على كل رحلة بالسيارة بغض النظر عن الطريق أو ضغط الوقت.

وقالت إن عدم تأمين الطفل بشكل صحيح قد يؤدي إلى اندفاع الطفل بشكل عنيف داخل السيارة في حال وقوع تصادم أو حتى عند إجراء مناورة كبح شديدة، وهو ما قد يتسبب في تعرضه لإصابات خطيرة في العمود الفقري أو الرأس.