ماذا فعل صيادون بسمكة تونة قيمتها 3.3 مليون دولار

نجحت مجموعة من الصيادين الهواة في اصطياد سمكة تونة ضخمة، تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار.

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الصيادين قرروا إعادة السمكة النادرة بسبب الصيد المفرط، إلى مياه المحيط بالرغم من ثمنها الباهظ.

Man catches €3 million 8.5-foot bluefin tuna off Ireland #TPEoorhh https://t.co/5iojivmBym pic.twitter.com/VnkV08lB8y — The Pigeon Express - TPE (@PigeonExpress_) September 27, 2019

​تمكن صيادون من اصطياد سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء، التي يبلغ وزنها 270 كيلوغرام، وطولها 2.6 متر، قبالة سواحل جمهورية إيرلندا.

وتعتبر هذه السمكة هي الأضخم التي تم اصطيادها في تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دولار، في حال تم بيعها.

Man catches €3 million 8.5-foot bluefin tuna off Ireland pic.twitter.com/n2zHGb9zYE — sooonews (@sooonews) September 27, 2019

​وكان طاقم البحارة في المياه يشاركون في برنامج "للصيد والإطلاق"، للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء.

ونشير ديفيد إدواردز، أحد الصيادين، صورا للسمكة الهائلة على صفحته على موقع "فيسبوك"، وشكر طاقمه، بمن فيهم دارين أوسوليفان من مدينة كورك الإيرلندية، والصياد الهولندي هينك فيلدمان.

Man catches €3 million 8.5-foot bluefin tuna off Ireland pic.twitter.com/Mwug5jJ10J — sooonews (@sooonews) September 27, 2019

​يشار إلى أن سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء، من الأطعمة الشهية التي تحظى بتقدير كبير في اليابان، حيث بيعت سمكة واحدة وزنها 278 كيلوغراما، وهو حجم مماثل للسمكة التي أطلقها إدواردز، مقابل 333.6 مليون ين (3.3 مليون دولار) في شهر كانون الثاني من هذا العام.