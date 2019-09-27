شيرين عبد الوهاب تنفي تعرضها للإجهاض... وصورة حديثة لها تثير ضجة واسعة

خرجت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن صمتها بشأن الشائعات التي طاردتها خلال الفترة الماضية، حول حقيقة حملها من زوجها المطرب حسام حبيب، وتعرضها للإجهاض.

وأكدت شيرين في لقاء تلفزيوني، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ89، أنها لم تكن حاملا، ولم تتعرض للإجهاض، كما نشرت بعض وسائل الإعلام.

وأضافت أن كل ما قيل عن حملها غير صحيح، قائلة: "أقسم بالله لا أكذب، وأقسم بالله اللي بقوله صحيح".

وعلى الرغم من نفي حملها، إلا أنه تم تداول صورة لشيرين عبد الوهاب عبر شبكة الإنترنت، شاركها الصحفي ربيع هنيدي عبر حسابه على "إنستغرام"، والتي تظهر فيها معه إلى جانب زوجها حسام حبيب من حفلها بالسعودية، وهي تضع يدها على بطنها، وعلق كاتبا عليها "مبروك والصورة تتكلم".

وكانت شيرين عبد الوهاب نفت حملها على المسرح، خلال حفلها بمناسبة العيد الوطني السعودي في جدة، ومازحتهم قائلة "إني لست بحامل".

يشار إلى أن حسام حبيب أكد لبرنامج "عايشة شو" في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.

وقال "على الرغم من وجود علم وتكنولوجيا قادرين على تأجيل إنجاب الأطفال، ولكني أحب مفاجآت الله، ولو حدث وأن أصبحت شيرين حامل الآن فسيكون رزقنا نحن الاثنان، وهذا أهم من المال والشهرة".

وواصل "أنا أعلم كم أن شيرين أم ماهرة، ولو تم تخييرنا بين إنجاب الأطفال والعمل فسنختار الأطفال بكل تأكيد".

وتم زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب في نيسان/ أبريل 2018.