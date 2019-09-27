شيرين عبد الوهاب تنفي تعرضها للإجهاض... وصورة حديثة لها تثير ضجة واسعة

وأكدت شيرين في لقاء تلفزيوني، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ89، أنها لم تكن حاملا، ولم تتعرض للإجهاض، كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وأضافت أن كل ما قيل عن حملها غير صحيح، قائلة: "أقسم بالله لا أكذب، وأقسم بالله اللي بقوله صحيح".
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النجمه شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة حملها . . . . . . . . . . #مهرجان_الجونة_السينمائي #alshiaka_magazine #هنا_الزاهد #احمد_عز #عمرو_يوسف #مشاهير #مشاهير_مصر #ايمي_سمير_غانم #مشاهير_العرب #احمد_فهمي #تامر_حسني #شيرين_عبدالوهاب #مهرجان_الجونة #امير_كرارة #احمد_حلمي #محمد_حماقي #كريم_عبد_العزيز #نادين_نسيب_نجيم #دنيا_سمير_غانم #دينا_الشربيني #محمد_رمضان #gff19 #مهرجان_الجونه_السينمائي #الجونة#جده#شيرين_عبدالوهاب #السعوديه#اليوم_الوطني_السعودي#شيرين_عبد_الوهاب#حسام_حبيب #شيرين_في_جدة.
وعلى الرغم من نفي حملها، إلا أنه تم تداول صورة لشيرين عبد الوهاب عبر شبكة الإنترنت، شاركها الصحفي ربيع هنيدي عبر حسابه على "إنستغرام"، والتي تظهر فيها معه إلى جانب زوجها حسام حبيب من حفلها بالسعودية، وهي تضع يدها على بطنها، وعلق كاتبا عليها "مبروك والصورة تتكلم".
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مبروك للحبيبين الزوجين #شيرين_عبدالوهاب و#حسام_حبيب.. لقائي بكما كان يوما جميلا مثلكما.. وان شاء الله تتحقق امانيكما، وتكون مشاركتكما في حفلات مناسبة #اليوم_الوطني_السعودي89 ذكرى لا تنسيانها.. فاليوم جميل وغدا اجمل.. والصورة تتكلم 💚 #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt #همة_حتى_القمة #السعودية #jeddah #ksa
وكانت شيرين عبد الوهاب نفت حملها على المسرح، خلال حفلها بمناسبة العيد الوطني السعودي في جدة، ومازحتهم قائلة "إني لست بحامل".
يشار إلى أن حسام حبيب أكد لبرنامج "عايشة شو" في شهر مايو/ أيار، أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.
وقال "على الرغم من وجود علم وتكنولوجيا قادرين على تأجيل إنجاب الأطفال، ولكني أحب مفاجآت الله، ولو حدث وأن أصبحت شيرين حامل الآن فسيكون رزقنا نحن الاثنان، وهذا أهم من المال والشهرة".
وواصل "أنا أعلم كم أن شيرين أم ماهرة، ولو تم تخييرنا بين إنجاب الأطفال والعمل فسنختار الأطفال بكل تأكيد".
وتم زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب في نيسان/ أبريل 2018.
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