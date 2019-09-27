"أنا أم الخدود الحمرا"... شيرين رضا ترقص على أنغام أغنية "يوم تلات" (فيديو)

حرصت الفنانة شيرين رضا على حضور حفل عمرو دياب الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت شيرين رضا في الحفل وهي ترقص على أنغام أغنية عمرو دياب "يوم تلات"، وأشارت إلى نفسها بأنها أم الخدود حمراء بعد مقطع الأغنية الذي يقول فيه عمرو دياب، "شكلها مؤامرة اعشق السمرا... لا أعشق البيضا أم الخدود حمرا... الحياة حلوه ويا أم روح حلوه كلهم حلوين جننوني".

الحفل حضره عدد كبير من النجوم ومنهم دينا الشربيني زوجة عمرو دياب الحالية وهند صبري ويسرا وإلهام شاهين وآسر ياسين وليلى علوي وأحمد رزق وهاني رمزي ورجاء الجداوي وغيرهم.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة شيرين رضا عن رأيها في أغنية "يوم تلات" أحدث أغنيات الفنان عمرو دياب من ألبومه الجديد "أنا غير".

وفي تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي"، أعربت شيرين رضا عن سعادتها بالأغنية، أما عن السخرية التي تعرضت لها الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أول من أرسل إليها تلك الكوميكس كانت دينا الشربيني.

وقالت شيرين رضا "الأغنية حلوة ومعتقدش أن أي حد من المؤلف أو الملحن هيعرف إن الكلام ده كله هيحصل على الأغنية دي، الناس دمها خفيف الكوميك اللي بيتعمل على الأغنية شربات".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.‎‏

جدير بالذكر أن شيرين رضا كانت متزوجة من الفنان عمرو دياب وأنجبت منه ابنتهما "نور".