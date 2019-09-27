بعد نشرها أول صورة بعد وعكتها... نبأ سار بشأن هنا الزاهد

طمأنت الفنانة المصرية نهال عنبر، جمهور الفنانة هنا الزاهد عن حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال شهر العسل.

وكشفت عنبر أن هنا عادت إلى مصر، وهي بصحة جيدة، ومن المقرر أن تجري عملية إزالة حصوات في المرارة بالليزر، مشيرة إلى أن هنا تقضي بعضا من الراحة الآن في منزلها، ومعها والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي، بحسب موقع "مصراوي".

تأتي تصريحات نهال عنبر، تزامنا مع أول ظهور لزوجته هنا الزاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد إصابتها بأزمة صحية خلال فترة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وظهرت هنا الزاهد، بصورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، إذ طمأنت بها متابعيها، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله"، بحسب موقع "هن".

وكان تقرير تلفزيوني قد كشف أخيرا عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها الممثلة المصرية، هنا الزاهد، وذلك بعدما أجلت عودتها إلى القاهرة، التي كان من المقرر لها الأربعاء الماضي.

وذكر برنامج "ترندنغ" على قناة "إم بي سي 4"، أن هنا الزاهد ستخضع لجراحة إزالة المرارة، بعد تعرضها لآلام حادة، إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء جراحتها وفترة ملاحظتها، ستعود هنا الزاهد إلى القاهرة برفقة زوجها الممثل أحمد فهمي، ما سيجعلهما لن يتمكنا من حضور حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكان أحمد فهمي أعلن، بداية الأسبوع الحالي، أن زوجته ستخضع لجراحة في سنغافورة، في حالة عدم وجود تحسن في حالتها الصحية.