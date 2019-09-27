في فيلم من المتوقع أن يثير جدلا... كريم عبد العزيز يتعاون مع دينا الشربيني لأول مرة

يتعاون الممثل المصري كريم عبد العزيز، مع الممثلة دينا الشربيني، للمرة الأولى، في أحدث أفلامه السينمائية.

يلتقي كريم عبد العزيز مع دينا الشربيني في الفيلم الكوميدي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي يشارك في بطولته كلا من ماجد الكدواني ومحمد ثروت، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

وشارك كريم عبد العزيز جمهوره، أول صورة تجمعه بدينا الشربيني من الفيلم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول فكرة الزواج وحالات الطلاق، متوقعا بأنه سيحدث حالة من الأزمة والجدل بين الرجال والسيدات، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

يشار إلى أن المخرج محمد عبد العزيز، والد كريم عبد العزيز أخرج فيلما كوميديا في عام 1978 يحمل اسم "البعض يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة عادل إمام وسمير غانم ونور الشريف.

يشار إلى أن أحدث أفلام كريم عبد العزيز، "الفيل الأزرق 2"، حقق اعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد أن تجاوز الـ100 مليون جنيه.