أصالة تروي قصة عن شقيقها قد لا يجوز أن تعلنها

شاركت المطربة السورية، أصالة نصري، واقعة متعلقة بشقيقها، أنس نصري، قالت فيها إنه قد لا يجوز أن تعلن عنها.

تتناول القصة التي روتها أصالة عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، تعرض شقيقها لسرقة مقتنيات ثمينة وبعض الأموال من منزله، وذلك في غيابه وكذلك كلبه الخاص.

وتابعت أصالة أنه تم إلقاء القبض على اللص، وأن شقيقها استرجع كل المسروقات، ولكنه شعر بالحزن نحوه، لذلك أعطاه المبلغ الذي سرقه منه.

وأضافت الفنانة السورية، أنها عندما سألت شقيقها أنس نصري عن سبب ما فعله مع اللص، قال لها: "أردتُ أنّ أُريحه منّ هم سرق منّ أجله"

وعلقت أصالة: "قصّة طيّبه عنّ أخٍ نبيل طيّب، أحببتُ أنّ أشارككم معرفتها، لأنّ الحكاية الحلوة، تجعل الأيّام حلوة، هذا هو أخي إبنُ أبي".

يشار إلى أن أصالة أثارت حفيظة الكثيرين، بعد تصريحاتها عن السعوديين والمصريين والتي اعتبروها إزدواجية.

وقالت أصالة خلال استضافتها في حلقة من برنامج "​معكم منى الشاذلي​" على ​قناة CBC المصرية​، إن بداياتها كانت من مصر، لافتة إلى أنها تمكنت من بناء الصداقات الأكثر سرعة وصدقا في هذا البلد.

فيما انتشر مقطع فيديو آخر لأصالة، خلال إحيائها حفلاً في إطار ليالي سوق عكاظ ضمن موسم الطائف في ​السعودية​، وتوجهت خلاله إلى الجمهور بالقول إنها تكوّن الصداقات الأسرع والأكثر متانة مع السعوديين.