أصالة تروي قصة عن شقيقها قد لا يجوز أن تعلنها

View this post on Instagram

قدّ لايجوز أنّ أُعلن هذه القصّه ..ولكنّ أيضاً من المفروض أنّ أعلنها ، لأنّ الحكايا يجبّ أنّ تكون أحلى وأبشع ، ومن الحكايا الأحلى ، أنّ أخي أنس نصري قد تعرّض للسرقة وهو خارج البيت ، ومايلو العزيز (كلب) لمّ يكن أيضاً بالبيت ، وقدّ سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطه من المال ، وقد تمّ العثور على ذاك الرجل بذات الوقت ، ولكنّه لمّ يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت ، المهمّ بأنّ أخي استرجع كلّ ماأخذه ذاك الرجل ، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده ، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أنّ أُريحه منّ هم سرق منّ أجله ، قصّة طيّبه عنّ أخٍ نبيل طيّب ، أحببتُ أنّ أشارككم معرفتها ، لأنّ الحكايا الحلوه ، تجعل الأيّام حلوه ، هذا هو أخي إبنُ أبي #أصاله @anasri82