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19:18 27 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الملصق الدعائي لفيلم جوكر

    دور السينما الأمريكية تحظر دخول أدوات محددة عند مشاهدة فيلم "الجوكر"

    © Photo/ Facebook/ jokermovie
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    أعلنت سلاسل دور السينما الكبرى في الولايات المتحدة، أنها فرضت حظرا على دخول مواد محددة، أثناء عرض فيلم "الجوكر"، الذي يتناول قصة "الجوكر" ألد أعداء "باتمان".

    أشارت سينمات "لاندمارك" عبر موقعها الرسمي، إلى أنه "لن يسمح بدخول أية أقنعة أو وجوه ملونة أو أزياء إلى داخل دور عرضها السينمائي أثناء مشاهدة الفيلم"، وذلك وسط مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف مرتبطة بإصدار الفيلم في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

    ملصق فيلم الجوكر
    © Photo/ Facebook/ jokermovie
    "قد يشكل خطرا إذا شاهده الشخص الخطأ"... آراء النقاد عن فيلم "الجوكر"
    وقالت مسارح "إيه إم سي"، وهي أكبر سلسلة سينمائية في الولايات المتحدة، وتضم أكثر من 600 موقع، إنها "تعمل مع تطبيق القانون"، وأضافت أن سياستهم تسمح لأفراد الجمهور بالتنكر، ولكن "لا تسمح بالأقنعة أو وضع طلاء على الوجه أو أي شيء يخفي ملامحه، وكذلك الأسلحة أو الأشياء التي تجعل المشاهدين الآخرين يشعرون بعدم الارتياح".

    وكانت مخاوف أمنية أثيرت، الثلاثاء، بعدما كتبت عائلات ضحايا إطلاق النار عام 2012 في أورورا، كولورادو، في عرض منتصف الليل من فيلم "The Dark Knight Rises"، تدين فيها العنف المسلح في الفيلم، وجاء رد الشركة المنتجة للفيلم "وارنر براذرز"، أن الفيلم لم يكن تأييدا للعنف الواقعي من أي نوع.

    كما أشارت نشرة صادرة عن مسؤولين بالجيش الأمريكي في قاعدة في أوكلاهوما إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، جمع معلومات استخباراتية عن "احتمال إطلاق نار جماعي موثوق به" مرتبط بفيلم "الجوكر"، بعد رصده لمناقشات "مزعجة ومحددة للغاية" على شبكة الإنترنت.

    ومع ذلك، أصدرت الشرطة في لوس أنجلوس بيانا قللت فيه من شأن التهديدات المحتملة، قائلة: "بينما لا توجد تهديدات موثوق بها في منطقة لوس أنجلوس، ستحافظ الإدارة على درجة عالية من التواجد حول دور السينما عندما تفتح أبوابها للجمهور وقت طرح الفيلم".

    ويعرض فيلم "الجوكر"، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، رؤية خاصة لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.

    ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

    يشار إلى أن "الجوكر" أطلق على نفسه "عميل الفوضى"، في فيلم "The Dark Knight"، من إنتاج عام 2008.

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