بفضل اتفاق "ديزني" و"سوني"... "سبايدر مان" يعود إلى شاشة السينما بجزء ثالث

قالت شركتا "سوني بكتشرز إنترتينمنت" و"استوديوهات والت ديزني"، اليوم الجمعة، إن ستوديوهات "مارفل" ستواصل إنتاج سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت: العودة" (Spiderman: Homecoming) ، لتهدئة مخاوف عشاق الشخصية من أن يختفي البطل الخارق من عالم "مارفل" السينمائي.

أعلنت شركتا الإنتاج السينمائي، إن الجزء الثالث ضمن سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت" الحالية، من بطولة توم هولاند، سيكون في قاعات العرض السينمائي من 16 يوليو/ تموز 2021، بحسب موقع "ذا فيرج" التكنولوجي.

وبدأ عرض أحدث أفلام السلسلة، "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (Spiderman: Far from Home)، في يونيو/حزيران في الولايات المتحدة، وجمع أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج "سوني بكتشرز"، محققا 1.11 مليار دولار في أنحاء العالم حتى 18 أغسطس/آب.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قالت عدة تقارير ومنتجون، من بينهم كيفين فايجي، مدير إنتاج أفلام "مارفل"، إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما، بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.

وأشارت التقارير في ذلك الحين، إلى أن "ديزني" أرادت حصة مالية أكبر في أفلام "الرجل العنكبوت" المنفردة التي تنتجها "سوني".

وأصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق المعجبين بخيبة الأمل.

وقال فايجي اليوم "أشعر بسعادة غامرة أن رحلة "سبايدي" مع عالم "مارفل" السينمائي ستستمر".

وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن "الرجل العنكبوت" سيظهر أيضا في فيلم ستنتجه ستوديوهات "مارفل" في المستقبل.