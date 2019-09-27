بالفيديو... ستيفن سيغال مفاجأة ختام "الجونة" السينمائي

حضر نجم أفلام الحركة العالمي، ستيفن سيغال، حفل ختام مهرجان "الجونة" السينمائي، في مفاجأة لم تعلن عنها إدارة المهرجان مسبقا.

وطالب سيغال في مقابلة له مع كاميرا المهرجان، قبل بدء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث، هوليوود بالاهتمام بدعم الأفلام من كافة دول العالم، وليس فقط التي من إنتاج الولايات المتحدة، موضحا أنه دائما ما يطالب بهذا.

وانطلق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث، بحضور عدد كبير من نجوم نجمات الفن العربي، مثل حلا شيحة وبسمة وأروى جودة وليلى علوي ومحمد هنيدي وسيد رجب.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.