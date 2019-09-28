أنا في مرحلة لا أعرف... أصالة مكتئبة وتنشر رسالة لجمهورها

كتبت أصالة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رسالة وجهتها لجمهورها، قائلة إنها أرادت أن تفضفض، علها تعرف ما الذي يحدث معها.

وقالت أصالة "لا أعرف تحديداً بماذا أُفكّر، ولا ما أُريد، حتّى الأماني مُتناقضه، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني !! ولاأُجيب.. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هلّ أنا بخير؟ وغالباً مايقولونه لايطمئنّ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا!!! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف)... ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمه؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنة، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي، وروحي ترى فيما أقوله سخفاً، فكيف يعبّر الكلام عنّ هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضاً، حتّى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على مايرام، وما أنا بحزينة ولاسعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وماأنا بوحيده، أعشق عائلتي ولاغنى لي عنهم، أعيش بينهم لكنّني غريبه، مرحلة قدّ لا تكون هيّنه، رغم أنّني في قلب صعوبتها الآن أحيا، وتبدوا كأنّها سهله، أيّامي كسماء لندن الّتي أنا اليوم أراقبها ورغم ذلك لا أعلم بعد هذه اللحظة، إنّ كان غيمها سيُمطر، أمّ أنّ الغيوم تكتّلت لأنّها اعتادت ذلك، وأخيراً لقدّ حدّثتُ نفسي معكم، لأُفضفض منّ خلالكم، علّني أعرف ماذا هناك؟".

وتنوعت ردود الأفعال، التي بادر أغلب أصحابها بدعم أصالة للخروج من هذه الحالة والبحث عن أشياء تساعدها على التغيير.

وتحظى أصالة بشعبية كبيرة على "إنستغرام" حيث يصل عدد متابعيها لحوالي 6.5 مليون متابع.