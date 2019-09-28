بالفيديو... معركة عنيفة بين دبين تحت أنظار ذئب

قامت سيدة بالتقاط مقطع فيديو على إحدى الطرق السريعة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهي مقاطعة كندية تقع أقصى غرب البلاد، لدبين يخوضان معركة حامية.

ويقول مسؤولون في المقاطعة أن مشاهدات الدببة هذا العام أكثر من المعتاد، دون تحديد السبب.

وخلال المعركة، ظهر ذئب في الخلفية وقف يشاهد المواجهة العنيفة، قبل أن يسير بعيدا.