بالفيديو... العثور على آيفون لا يزال يعمل بعد 15 شهرا في قاع النهر

ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكية، عن مايكل "صادفت شيئًا يشبه الحبل، وعندما سحبته، رأيت هاتفًا داخل حافظة مضادة للماء، وكنت مندهشًا للغاية عندما أوصلته بالشاحن ووجدته لا يزال يعمل".

كما تمكن مايكل من فتح الهاتف والوصول إلى بيانات مالكته، وإعادته إليها، الأمر الذي سرها كثيرًا؛ نظرًا لأنه كان يحتوي على رسائل من والدها الراحل.

وقالت إيريكا بينيت "لم نلحظ سقوط الهاتف في النهر على الفور، وعندما بحث زوجي عنه في القاع لم يتمكن من العثور عليه"، حسب الوكالة.

وعندها ظنت إيريكا أن هاتفها قد فُقد للأبد، إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا، إذ عثر عليه مدون يوتيوب يدعى مايكل، والذي ينشر فيديوهات عن انتشاله لمختلف الأشياء من قاع النهر.

يذكر أن إيريكا فقدت هاتفها خلال جولة نهرية مع عائلتها في شهر يونيو عام 2018، عندما سقط الآيفون من القارب.