فرصة عمل لمحبي البيتزا...20 دولار في الساعة لتجريب أحد المنتجات

طرحت سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة "دومينوز" عرضا مغريا للراغبين في العمل لديها في وظيفة تعتمد على تذوق أحد منتجاتها إلى جانب الحصول على 20 دولار لكل ساعة عمل.

الشركة طرحت الوظيفة على موقع "لينكد إن" من أجل الحصول على شخص سيقوم على تذوق خبز الثوم الخاص بها في مدينة بريسبان الأسترالية.

وأوضحت الشركة أنها ستدفع 30 دولارا أستراليا (20 دولارا أمريكيا) في الساعة، بما في ذلك وجبة بيتزا للغداء، مقابل قضاء يوم في اختبار تذوق في المقر الإقليمي لدومينوز.

وأضافت الشركة بأنها ستتكفل بمصاريف السفر للأشخاص الراغبين في العمل ومن أماكن بعيدة في أستراليا.

وطالبت الشركة من الراغبين إكمال الاستبيان وإخبار دومينوز في 200 كلمة، أو في مقطع فيديو مدته 30 ثانية عن سبب كونهم المرشح المثالي. تُغلق طلبات التقديم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن خبز الثوم هو أحد منتجات سلسلة المطاعم، ويمتاز بشهرة كبيرة في أستراليا حيث باعت الشركة حوالي 42 ألف قطعة من خبز من الثوم في اليوم الوطني للثوم، وفقا لما ذكرته الشركة.