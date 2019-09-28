صناعة أول شوكولاتة صحية في العالم

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن شركة "باري كاليبوت" ابتكرت طريقة جديدة لصناعة الشوكولاتة، وذلك من خلال استخدام ثمرة الكاكاو نفسها بدلا من بذور ثمرة الكاكاو والتي تعطيها نكهة مختلفة تماما عن المعتادة.
وأضافت الصحيفة أن المكونات المستخدمة والطريقة المتبعة في تحضير الشكولاطة تجعلها تعتبر الصحية الأولى من نوعها في العالم، لاحتواؤها على سكر طبيعي بنسبة أقل بـ40 %، مقارنة بالشوكولاتة الداكنة والأنواع الأخرى بالحليب، كما تحتوي الشوكولاتة الجديدة على 25% من البروتين.
هذا وسيتم استخدام الشوكولاتة الجديدة مبدئيا من قِبل صناع الشوكولاتة والطهاة، قبل إتاحتها للبيع.
يذكر أن شركة "باري كاليبوت" سبق وأثارت جدلا واسعا في 2017، عندما أطلقت شوكولاتة "روبي" باللون الوردي.
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