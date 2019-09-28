لتتمكن والدته من كتابة المحاضرة... أستاذة تحمل نجل طالبتها خلال الدرس (صورة)

تعرضت طالبة في جامعة جورجيا لموقف محرج عندما اضطرت لإحضار طفلها معها إلى أحد الدروس، لتقوم معلمتها بحمل الطفل أثناء شرحها للدرس.

قامت أستاذة في علم الاحياء بمدينة لورينسفيل بولاية جورجيا الأمريكية، بحمل طفل إحدى طالباتها أثناء الحصة التدريسية لتتمكن الأم من كتابة الملاحظات.

وبحسب ماصرحت به المعلمة إلى أن الطالبة اتصلت بها في وقت متأخر ليلة المحاضرة لتخبرها بتغيب المربية وعدم قدرتها على الحضور، لتسأل المعلمة حول إمكانية جلب الطفل معها إلى الحصة، فوافقت المعلمة.

When a Georgia college student couldn't find a babysitter, her professor volunteered to hold the baby while teaching a three-hour anatomy class. https://t.co/Ins2q3dTnf — CNN (@CNN) September 28, 2019

لكن أثناء المحاضرة ظل الطفل يتحرك، وكان من الصعب على الطالبة حمل ابنها والكتابة في الوقت نفسه.

لتطلب منها المعلمة إعطائها الطفل، لتأخذ معطفا أبيض، لتستخدمه لربط الطفل على ظهرها، لتقوم بعدها بمتابعة شرح الدرس، لينام الطفل على ظهر المعلمة التي استمرت بشرح الدرس.

واستمرت والدته بكتابة المحاضرة دون أي مشاكل، وقالت المعلمة بأنها تتفهم الموقف كونها والدة.