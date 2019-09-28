"توأم سيامي"... ولادة نادرة لطفلة برأسين

سجلت مستشفى في مدينة تشيرنوفتسي الأوكرانية، حالة فريدة من نوعها بولادة توأم سيامي بجسد واحد ورأسين.

الواقعة حدثت في ليلة 28 سبتمبر/أيلول، بولادة طفلة برأسين، وبحسب تصريحات كبير أطباء المشفى، ألبرت كوريتسين، فإن الأطباء خلال فحص الوالدة قاموا بتشخيص حالة من الشذوذ في الرحم.

وعانت الأم من انقباضات قبل الآوان في الأسبوع الـ33 من الحمل، لتقوم بمراجعة المشفى وولادة الطفل.

لتسجل هذه الولادة كأول حالة تحصل في أوكرانيا، بولادة طفل بجسد واحد ورأسين، من جهته صرح كوريتسين قائلا "على الرغم من عملي الطويل في هذا المجال إلى أنها المرة الاولى التي أشاهد بها مثل هذه الحالة".

وأضاف الطبيب بأن ولادة "التوأم السيامي" هي حالة نادرة وقل ما تحصل، يذكر بأن الطفلة حاليا في مشفى الولادة وستنقل لاحقا إلى مشفى الأطفال.