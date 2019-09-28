وصفه بـ"مهيب الركن"... ممثل مصري يجسد صدام حسين في فيلم أمريكي (صور)

كشف الممثل المصري، المقيم في الولايات المتحدة، سيد بدرية، عن تجسيده لشخصية الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في فيلم هوليوودي تكتم عن تفاصيله.

وقال بدرية في تصريح صحفي، إنه "لحين انتهائي من التصوير فسوف أعلن كافة التفاصيل حول العمل ككل"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وشارك سيد بدرية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورا له وهو في ماكياج صدام حسين، ضمن أحداث الفيلم الجديد، وكتب معها: "مفاجأة الموسم السينمائي سيد بدرية يلعب مهيب الركن، البطل صدام حسين".

وكانت آخر مشاركات سيد بدرية السينمائية في هوليوود، مع نجم أفلام الحركة، جاكي شان، في بطولة فيلم "Vanguard"، الذي يتناول موضوعا حول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر فبراير/شباط عام 2020، ويشارك في بطولته الكثير من نجوم الصين المعروفين، منهم يانغ يانغ وميا موكي.

يذكر أن أول أعمال سيد بدرية في هوليوود فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "Iron Man" عام 2008، والذي يلعب في أحداثه دور زعيم إرهابيين عربي، اختطف الملياردير الأمريكي "توني ستارك"، ويجسد دوره نجم هوليوود، روبرت داوني جونيور.

كما انتهى مؤخرا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man" والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريا.