Widgets Magazine
تسجيل
17:52 28 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    العمل

    دراسة تكشف تأثيرات خطيرة للعمل ليلا

    © Photo / Pixabay License
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت دراسة بحثية جديدة، أن الأشخاص الذين يعملون في نوبات ليلية، أو جداول زمنية مختلفة تعوق نومهم، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

    وأضافت أن "الوضع أفضل بالنسبة الأفراد الذين لديهم وظائف بدوام ثابت، والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا"، وفقا لوكالة رويترز.

    فتيات سعوديات
    © AP Photo /
    السماح للمرأة السعودية بالعمل ليلاً
    وفحص معدو الدراسة، بيانات من 7 دراسات نشرت سابقا لجداول العمل والصحة العقلية، والتي شارك فيها 283838 مشاركا، وبشكل عام، كان العاملون في النوبات المتفاوتة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بنسبة 28%، مقارنة مع الأشخاص الذين لديهم جداول عمل ثابتة خلال أيام الأسبوع.

    وتقول لوتشيانا توركواتي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والباحثة بجامعة إكسيتر في المملكة المتحدة: "نعلم أن تغيير العمل يغير من إيقاع الساعة البيولوجية، وهو دورة النوم والاستيقاظ العادية التي تتناسب مع دورة الليل والنهار".

    وأضافت "توركاتي" في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "هذا الاضطراب في النوم يمكن أن يجعل الناس مزاجية وسريعة الانفعال، ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية".

    وتشرح: "أثناء الليل (غياب الضوء) يصبح عقلك مبرمجا على النوم، من أجل التعافي من جميع المعلومات التي عالجها خلال النهار، وعند حلول النهار يخبرك عقلك قد حان لتكون مستيقظا وتعالج المعلومات من جديد، ولكن مع نوبات العمل تنقلب هذه الدورة رأسا على عقب، فتقوم بمعالجة المعلومات خلال الليل وتنام أثناء النهار، وهذا يعني أن وظائف الجسم التي تتبع هذه الدورة قد تعطلت، ما يؤدي إلى التهيج والعصبية والمزاج المكتئب والاضطرابات العقلية في النهاية".

    كما لفتت إلى أن إجازات العاملين في نوبات العمل المتفاوتة، هي عدم موائمتها مع التزامات الأسرة والحياة، ما يزيد من فرص الاكتئاب لديهم.

    وعثرت الدراسة كذلك، أن عمال النوبات كانوا أكثر عرضة بنسبة 33٪ للإصابة بالاكتئاب، من الأشخاص الذين لم يقضوا ليال في العمل أو في جداول غير منتظمة، فضلا عن أنه لديهم فرصة أكبر لتطوير القلق بداخلهم.

    وتنصح توركواتي أن إيجاد وقت لممارسة الرياضة، والخروج خلال ساعات النهار، وقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء، قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية، والحد من العزلة الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاكتئاب نتيجة نوبات العمل المتفاوتة.

    انظر أيضا:

    تقرير رسمي "صادم" عن اكتئاب الشباب الأوروبي
    بيان: كوكايين وكحول ومضادات للاكتئاب في جسد سفاح أوهايو
    طبيب نفسي يحذر من آثار الاكتئاب
    السماح للمرأة السعودية بالعمل ليلاً
    احذر... العمل ليلا يصيبك بهذه الأمراض
    الكلمات الدلالية:
    منوعات, أخبار منوعات, علوم, طب, صحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكبو الدراجات الهوائية على طريق يونغاس (طريق الموت) في بوليفيا
    الأدرينالين في كل ثانية لمحبي السياحة الخطرة والمثيرة في العالم
    نشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار ونحو 200 جندي أمريكي في السعودية
    لماذا كل هذه التعزيزات الأمريكية في السعودية؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك