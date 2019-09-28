إليسا: رغم كل شيء... أحب هيفاء وهبي

وجهت المطربة اللبنانية، إليسا، رسالة إلى نظيرتها، هيفاء وهبي، شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مضمونها.

وأعربت إليسا في رسالتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن حبها وإعجابها بالفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للأخيرة وهي تغني أغنية إليسا "سهرنا يا ليل".

and I love her @HaifaWehbe bcz she s real , honest and sweet and despite everything she s a beautiful lady inside out https://t.co/8islirwpy4 — Elissa (@elissakh) September 27, 2019

وكتبت إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أحبها لأنها حقيقية وصادقة، ورغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج".

وتأتي رسالة إليسا مع هيفاء وهبي، بعد وقوع صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على "تويتر".

ومازالت توابع الصدام بين إليسا وتركي آل الشيخ مستمرة، إذ يستمر فنانون في دعم الفنانة اللبنانية، وأحدثهم الممثلة المصرية سوسن بدر.

وأعربت سوسن بدر عن حبها لإليسا من خلال تعليق على آخر صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكتبت سوسن بدر لـ اليسا: "بحب صوتك وغنائك واحساسك الرائع ربنا يسعدك زي ما بتسعدي كل أحبابك".

View this post on Instagram @thelifeco earlier today #bodrum #turkey🇹🇷 #elissa A post shared by Elissa (@elissazkh) on Sep 27, 2019 at 12:35pm PDT

من ناحية أخرى، أعلنت هيفاء وهبي، عن إذاعة فضائية "إم تي في لبنان"، لحفل اختيار ملك جمال لبنان لعام 2019، والذي شاركت فيه بفقرة غنائية.

وشاركت هيفاء وهبي مع الخبر صورا من فقرتها الغنائية بالحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي.